Contratto annuale per Bonucci: “Ha aperto”

L’ex Inter e Milan pronto a lasciare il progetto tecnico della Juventus per sperare nella chiamata ad Euro2024, ecco l’intrigo di Bonucci con l’Ajax in Eredevisie

Ha fatto anche lui la storia del calcio italiano, componendo per tanti anni accanto a profili di spessore come Chiellini e Barzagli non soltanto la difesa della Juventus ma soprattutto quella della Nazionale Italiana. E oggi, dall’alto della sua grande esperienza internazionale, Leonardo Bonucci avrebbe ancora fame e voglia di dire la sua per riconquistare la fiducia dei connazionali già proiettati alla prossima edizione di Euro2024.

Ma per farlo sa bene che la Vecchia Signora non ha più molto da offrirgli. Per Massimiliano Allegri resta l’ultimo dei senatori da poter sfruttare come elemento di supporto nello spogliatoio, mentre le attenzioni del club sono rivolte a profili più giovani e c’è dunque un interesse condiviso nel fargli cambiare aria.

Il calciatore non si è tirato indietro dal ricevere tali indicazioni e grazie al lavoro della sua entourage è alla costante ricerca di una nuova sistemazione che lo possa accogliere quantomeno per il prossimo anno, senza grosse pretese se non quella di giocare con un pizzico di costanza in più come ai vecchi tempi.

Bonucci via dalla Juventus per riprendersi la Nazionale: spunta la pista Ajax

Stando alle ultime informazioni riportate dal collega Daniele Galosso di ‘Tuttosport’ nel corso di un intervento in diretta su ‘TvPlay‘, l’ex difensore cresciuto nelle file dell’Inter avrebbe accolto la possibilità di far vela verso il campionato dell’Eredivisie.

“É stato proposto anche all’Ajax e sta valutando. Potrebbe scegliere di aprirsi totalmente a questa opzione per conquistare la candidatura all’Europeo, un qualcosa che a Torino non avrebbe modo di raggiungere“, ha commentato il giornalista.

Pochi dubbi sulle volontà del calciatore, dunque, lontano dal sodalizio bianconero. Allo stesso modo è pressoché impossibile che Bonucci torni alla base nerazzurra dopo quasi vent’anni di carriera in terra rivale avendo indossato anche la maglia del Milan nella brevissima parentesi della stagione 2017-2018. Futuro previsto all’estero salvo grosse inversioni di rotta.