Il ‘sogno’ Inter raggiunge Skriniar: affare chiuso a 80 milioni

Un obiettivo impossibile dell’Inter è vicinissimo al PSG di Skriniar: i parigini inevestono 80 milioni per il nuovo centravanti voltando le spalle a Vlahovic

Fino ad alcuni mesi fa, qualcuno faceva ancora il nome di Goncalo Ramos in ottica Inter, anche se si era facile intuire che un affare del genere non era verosimile per le casse nerazzurre. Il ventiduenne esploso nel Benfica giocherà a Parigi: il PSG di Skriniar e Donnarumma ha infatti chiuso l’operazione con i lusitani per 80 milioni bonus inclusi.

E non è finita qui: dopo essersi assicurati Ramos come nuovo attaccante, i parigini si apprestano a definire anche l’arrivo di Dembéle dal Barcellona. I due pezzi pregiati arricchiranno la cifra tecnica di uno squadrone alle prese con la grana Mbappé e con equilibri tattici ancora precari dopo l’arrivo del nuovo tecnico, Luis Enrique.

Dopo l’ottima stagione disputata con le Aquile di Lisbona, Ramos si prepara a diventare un nuovo giocatore simbolo del Parco dei Principi, firmando un contratto di cinque anni, valido dunque fino al 30 giugno del 2028.

Tutto è già deciso, ma la fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. E il PSG prova a consolarsi dalla separazione, per ora solo morale da Mbappé, portandosi a casa un attaccante da 19 reti in 30 presenze nel campionato, più altre 7 goal in 14 in Champions League (nessun goal contro la Juventus e l’Inter, però).

80 milioni per Goncalo Ramos: la squadra di Skriniar trova un nuovo centravanti

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Kylian Mbappé, il PSG ha dunque deciso di pararsi le spalle. Napoli e Juventus, con umori diversi, dovranno così smettere di preoccuparsi per Osimhen e Vlahovic. I campioni di Francia in carica hanno deciso di puntare su un giovane che ha dimostrato di avere fame e personalità.

Contemporaneamente, il PSG continua a lavorare per prendere anche Ousmane Dembéle pagando un prezzo molto vicino a quello della clausola di rescissione al Barcellona. Anche qui i milioni sono più di 80. Secondo alcune voci 100, così come espresso dalla citata clausola.

Per Kylian Mbappé, che non ha accettato di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, continua la guerra fredda con il PSG. Sembra che Luis Enrique abbia già messo in conto di affidarsi a un tridente formato da Neymar, Dembéle e Ramos.

Conseguenze per Vlahovic, Lukaku e Mbappé

L’acquisto di Ramos da parte del PSG riguarda anche la Juve: prendendo il portoghese, i parigini chiudono definitivamente la porta a Vlahovic, per il quale ora resta aperta solo l’opzione Chelsea, cioè dello scambio con Lukaku. Nelle settimane scorse si era parlato del centravanti serbo come un obiettivo concreto per il PSG, anche se i dirigenti del club francese hanno nutrito sempre parecchie riserve sull’integrità fisica dello juventino.

Due sono ora le possibilità per l’ex Fiorentina. Una permanenza, difficile per più ragioni, alla Juventus, o un trasferimento in Premier, nell’ambito dell’operazione che porterebbe a Torino Romelu Lukaku. Il belga, come tutti sappiamo, ha già un accordo con la Juve, nonostante ciò che continua a raccontare in giro ai tifosi.