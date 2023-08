Contesa in Premier per 50 milioni, vuole la Champions

Grandi progetti per Paquetá sempre più lontano dal West Ham e conteso in Premier League, valutazioni importanti per Calhanoglu come suo erede

Anche i grandi legami sono destinati a vacillare, prima o poi. L’Inter lo ha capito bene a proprie spese in seguito alla rottura clamorosa con Romelu Lukaku, mentre lo stesso Paris Saint-Germain – con cui ha spartito il terreno di gioco del Japan National Stadium nell’ultima amichevole della tournée giapponese – rischia di perdere il proprio fuoriclasse Kylian Mbappé. Quest’ultimo non ha infatti esercitato la clausola di prolungamento in suo favore per un altro anno tra le file dei parigini, restano ‘congelato’ a giugno 2024.

Molto sta per cambiare, anche tra le file del West Ham. Gli ‘Hammers’ potrebbero infatti lasciar partire proprio in questa sessione, verosimilmente verso gli sgoccioli di agosto, il proprio centrocampista Lucas Paquetá. Le sue prestazioni di sostanza hanno stregato l’ambiente ma le evidenti possibilità di innalzare il proprio livello qualitativo restando pur sempre in Premier League lo starebbero via via spingendo ad involarsi altrove.

Al momento sia Tottenham che Aston Villa starebbero muovendo i primi passi per aprire ad una trattativa fruttuosa con i rivali del West Ham, partendo da una base di 40 milioni di euro. Nel caso in cui la trattativa andasse in porto, però, la dirigenza inglese potrebbe focalizzare le proprie attenzioni sul centrocampista turco Hakan Calhanoglu di proprietà dell’Inter. La sua classe piace e potrebbe dettare i tempi anche partendo dal basso, come ha dimostrato di poter ampiamente fare nella passata seconda metà di stagione alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Calciomercato, Calhanoglu post Paquetá? Via per 50 milioni, ma la resistenza sarebbe intensa

Per il club di Viale della Liberazione, però, Calhanoglu resta tra gli invendibili. O comunque tra quelli nei confronti dei quali ci si aspetterebbero offerte di un certo spessore.

In questo caso partendo da almeno 50 milioni di euro, ma persisterebbero riserve e difficoltà di gestione per una trattativa che l’Inter preferirebbe non intavolare affatto. Senza contare che in Italia il calciatore lotterebbe per lo Scudetto, mentre in Europa avrebbe ancora la Champions League. Quanto al West Ham i risultati mediocri la lascerebbero navigare a metà classifica o tutt’al più nella zona europea, ma senza poter puntare in maniera netta alla qualificazione alla massima competizione per club.