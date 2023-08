Dall’Inter al Napoli, proposta fatta

Le due società in questione potrebbero anche aver ricevuto un’offerta non del tutto indifferente. La papabile risposta di entrambe

E’ trascorso ormai più di un mese da quell’1 giugno 2023: data in cui ha preso ufficialmente il via la sessione di calciomercato estiva.

Ci troviamo, infatti, al 5 agosto e di colpi, sia in entrata che in uscita, ne abbiamo visti eccome in queste nove settimane di tempo. Pensiamo ad esempio all’Inter: club che ha già annunciato l’ingresso di diversi elementi in rosa.

Non possiamo far altro che pensare, quindi, a gente come Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Frattesi e Thuram: innesti che non hanno fatto nient’altro che andare a rinforzare ulteriormente una rosa che risulta essere, ad oggi, già completa di suo. Chiaro, però, che sarà fondamentale per i nerazzurri accogliere qualche altra pedina da qui sino alla chiusura del mercato.

In tal senso, occhio perché un eventuale ed ipotetico ‘assist’ potrebbe anche essere giunto da un qualcuno in particolare non trovando, però, alcuna sorta di interesse né da parte dei nerazzurri né tantomeno dal Napoli, altra società che potrebbe essere stata coinvolta in tutto ciò.

Tah proposto a Inter e Napoli per la difesa? Entrambe hanno tratto altre valutazioni

Jonathan Tah, difensore centrale attualmente in forza al Bayer Leverkusen, è un profilo che potrebbe anche essere stato proposto a Inter e Napoli per la difesa.

Trattasi di un elemento che nella scorsa stagione ha totalizzato 47 gettoni complessivi e 1 gol al fianco della formazione tedesca.

Parliamo di un giocatore in grado di agire sia in una difesa a tre che a quattro e che, oltre ad avere una valutazione sui 20 milioni di euro, potrebbe essere stato offerto, per l’appunto, sia a una società che all’altra visti i rispettivi ed iniziali problemi difensivi.

Un nome che però, eventualmente, non ha scaldato né l’Inter e né il Napoli e che perciò, nel caso, è stato respinto da entrambe.