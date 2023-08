L’Inter lo ‘rispedisce’ in Turchia: firma ufficiale

C’è l’annuncio definitivo. Le due parti hanno già siglato il nuovo accordo: il che vuol dire che nel futuro del calciatore non ci sarà in alcun modo il nerazzurro

In casa Inter prosegue, di giorno in giorno, il restyling in vista della prossima stagione: annata che prenderà ufficialmente il via a partire dal prossimo 19 agosto, precisamente nel momento in cui i nerazzurri andranno ad affrontare il Monza di Raffaele Palladino nel loro primo confronto di questa Serie A targata 2023-24.

Sarà, infatti, in quella determinata data che la formazione di Simone Inzaghi scenderà in campo nel loro primo turno di campionato. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 nella splendida cornice di pubblico che sarà poi in grado di offrire il ‘Meazza’. Ciò nonostante, ancor prima che quel giorno arrivi, si pensa giustamente a come rinfoltire ancor di più la rosa nerazzurra.

Proprio i vice Campioni d’Europa in carica restano, infatti, alla ricerca di nuovi e determinati profili e questo è un discorso che ha a che fare con tutti i reparti. Questo perché, come ormai risaputo del resto, l’Inter ha ancora la viva esigenza di dover intervenire in ogni singolo settore del campo. In tal senso, occhio perché, tralasciando tutte le altre caselle, la ‘Beneamata’ necessita di dover ancora chiudere per un sesto centrocampista.

Un’ipotesi da non dover affatto scartare è quella che tutta una serie di calciatori – vedasi i casi Mitrovic e Sanchez degli scorsi giorni per l’appunto, entrambi offerti all’Inter – potrebbero anche essere stati proposti all’intera causa interista: incluso, magari, lui.

UFFICIALE il rinnovo di Zajc col Fenerbahce: potrebbe essere stato proposto all’Inter

Miha Zajc, ad un mese esatto dalla scadenza del contratto col Fenerbahce, ha siglato un nuovo accordo assieme al club turco.

Il fantasista sloveno ha, infatti, firmato un triennale assieme alla squadra in cui milita attualmente anche Edin Dzeko, ex nerazzurro. Ad averlo annunciato è stata la stessa società turca tramite un comunicato ufficiale rilasciato sui propri account di riferimento.

L’idea è però che, ancor prima di raggiungere l’accordo col Fenerbahce, Zajc possa anche essere stato proposto all’Inter a titolo gratuito quando ancora in scadenza. Niente da fare. Anche nel caso in cui tutto ciò dovesse essere accaduto, il classe ’94 ha poi deciso di proseguire la propria storia d’amore al fianco della stessa società in questione.

Di conseguenza, non ci sarà nessun ritorno in Serie A per l’ex trequartista – in grado di agire anche da mezz’ala – di Empoli e Genoa.