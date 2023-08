Passaggio all’Inter prima della chiusura: il colpo più caro della storia del club

Anche nerazzurri accostati al talento di El Bilal Touré, poi finito nelle mani dell’Atalanta per 30 milioni: è record di spesa per il club di Gasperini

Mercato d’agosto ancora bollente e privo di monotonia. Tutti i club di Serie A hanno ultimato operazioni di spessore nel corso delle ultime settimane e contano di procedere all’ultima fase di rifinitura prima dell’inizio del campionato, per lasciare nelle mani dei rispettivi allenatori un pacchetto di calciatori all’altezza degli obiettivi stagionali. Inter compresa.

Bisseck, Frattesi e Thuram hanno rappresentato soltanto la punta dell’iceberg dell’affidabilità dell’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta e del resto del parco dirigenziale slanciato dalle missioni estere di Piero Ausilio. Con Samardzic, Sommer e Scamacca sullo sfondo, il club potrebbe dire di aver fatto una campagna acquisti di spessore. E così non rimpiangere affatto le partenze di Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Ma neppure le mancate operazioni, sfumate per mille motivi diversi. Come quella per El Bilal Touré.

Il giovanissimo centravanti malese ha dato prova di essere uno dei migliori calciatori in ascesa su cui puntare. In suo favore non giocano soltanto i numeri raccolti nella passata stagione con la maglia dell’Almeria – club spagnolo di piccola caratura – ma anche le qualità innate e gli ottimi spunti per il futuro.

El Bilal Touré all’Atalanta per 30 milioni, record per la ‘Dea’

Touré era entrato nell’orbita delle grandi realtà europee, specie nelle ultime settimane. L’Inter lo ha seguito da lontano ma senza mai avvicinarsi di fatto al club cedente per discutere di un’eventuale operazione, visti anche i costi elevati e la priorità Thuram.

Così facendo ne ha approfittato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: uscito di scena l’altro bomber Rasmus Højlund verso il Manchester United di ten Hag, il club bergamasco ha dovuto compiere una scelta di sostanza.

L’operazione d’acquisto di El Bilal Touré ha permesso all’Almeria di incassare 27 milioni di euro più 3 milioni di bonus, per un totale di 30 milioni. Al contempo questa risulta essere l’acquisto più costoso della storia della ‘Dea’.