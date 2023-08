Proposta sul tavolo di Ausilio: battè l’Inter in finale di Europa League

L’Inter non ha ancora riempito alcuni propri tasselli. Nel frattempo, occhio a questa nuova ipotesi di mercato

Ci troviamo al 6 di agosto e, ad oggi, in casa Inter manca ancora qualche altro elemento di spessore.

Come ormai risaputo, infatti, i nerazzurri non hanno ancora colmato alcuni propri vuoti all’interno della propria rosa. Questo perché, pur essendosi praticamente assicurata alcune e determinate pedine – vedasi, ad esempio, i casi Sommer e Samardzic – la squadra di Inzaghi non ha ancora chiuso né per il proprio secondo portiere né tantomeno per un nuovo difensore.

Oltre ad essersi privata dei propri tre estremi difensori della passata stagione – quali: Onana, Handanovic e Cordaz – l’Inter è finita per dover fare a meno anche di Milan Skriniar, colui che si è conseguentemente trasferito a parametro zero al Psg in quest’estate data la scadenza presente nel suo vecchio accordo con la ‘Beneamata’.

Marotta e Ausilio che devono, perciò, pensare a come agire ulteriormente in quel reparto: zona in cui al posto del solo D’Ambrosio è già stata ingaggiata la giovane promessa Bisseck. Chiaro, però, che occorrerà accogliere un nuovo rinforzo alla corte dei vice Campioni d’Europa in carica. Occhio, quindi, a questa possibile iniziativa.

Diego Carlos proposto all’Inter tramite agenti? No Inter

Diego Carlos, approdato in Inghilterra un anno fa esatto, non ha raccolto particolari sussulti da questa sua prima esperienza vissuta in Premier League.

Il brasiliano è, infatti, approdato alla corte dell’Aston Villa nella passata estate a fronte di un’offerta complessiva da 31 milioni di euro: cifra tutt’altro che irrisoria. Ciò nonostante, come già anticipato, il calciatore non ha potuto offrire il proprio contributo alla medesima società inglese per tutta una serie di vicissitudini.

Questo perché, a inizio stagione 2022-23, Diego Carlos ha immediatamente rimediato la lacerazione del tendine d’Achille: un grave infortunio che non gli ha consentito di godersi al meglio la scorsa regular season. Il calciatore ha, infatti, totalizzato sole 3 misere presenza al fianco dei ‘Villains’.

A un anno di distanza, però, il forte centrale di difesa – colui che battè l’Inter in finale di Europa League 2019-20 – ha tutta la voglia di questo mondo di rimettersi in gioco ed è per questo che, data l’attuale situazione, potrebbe finire per venir proposto agli stessi nerazzurri tramite agenti.

Attualmente, il classe ’93 ha una valutazione che è da considerarsi attorno ai 15-20 milioni di euro: cifra che, in ogni caso, difficilmente convincerebbe l’Inter complice, inoltre, il gravissimo infortunio rimediato dall’ex Siviglia un anno fa esatto.