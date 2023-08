Scambio a sorpresa dalla A: dentro il grande ex

Il calciatore in questione, in questi ultimi tempi, era già stato accostato all’Inter. Occhio al seguente affare tramite contropartite tecniche

Ormai ci siamo. Anche la stagione 2023-24 si appresta a dover prendere ufficialmente il via.

Sarà, infatti, a partire dal prossimo 19 agosto che l’Inter tornerà a rimettere piede in campo e lo farà, precisamente, contro il Monza di Raffaele Palladino, formazione che nella passata annata ha dato eccome filo da torcere alla squadra di Simone Inzaghi.

Proprio i brianzoli riacciuffarono i nerazzurri in occasione del confronto d’andata dello scorso 7 gennaio, terminato 2-2 in seguito all’autorete di Denzel Dumfries propiziata da Luca Caldirola, andato poi a segno nel match di ritorno terminato, in quella circostanza, 0-1 in favore dei biancorossi.

Ad ogni modo, tema campo a parte, per i vice Campioni d’Europa in carica è tempo di pensare anche al mercato. A tal proposito, tralasciando le singole situazioni di Samardzic e Sommer – affari che si avviano verso la fase finale della chiusura – resta da dover tenere in conto anche quella di Lucien Agoume, centrocampista che a differenza di quei due singoli giocatori è in uscita ed il cui futuro è, perciò, ancora da decifrare del tutto.

Sì, ciò che è certo è il fatto che il calciatore lascerà l’Inter ma, ad ogni modo, resta ancora da capire per quale altra squadra. Occhio, nel frattempo, a questa possibile iniziativa.

Occhio all’idea di scambio Bonazzoli-Agoume da Salerno: no Inter nel caso

Dalle parti di Salerno, potrebbe anche spuntare fuori una clamorosa ed inaspettata idea di scambio che, nel caso, vedrebbe coinvolti Federico Bonazzoli e Lucien Agoume, entrambi fuori dai piani delle rispettive società.

I due calciatori in questione potrebbero, infatti, finire per rientrare dentro un presunto scambio di mercato alla pari complice, inoltre, il fatto che Bonazzoli – accostato in questi ultimi tempi all’Inter nelle vesti di eventuale quarto attaccante al posto di Correa – è stato posto, praticamente, fuori rosa dalla Salernitana.

Una proposta che in ogni caso, c’è da dirselo, non intrigherebbe in alcun modo l’Inter né tantomeno il centrocampista francese, giocatore che preferirebbe far fronte ad una nuova esperienza estera: magari direttamente in Ligue 1, campionato in cui si è già messo in buona evidenza e dove potrebbe, sicuramente, giocare di più.