Cessione in dirittura d’arrivo: sfiderà l’Inter in Serie A

L’attaccante nerazzurro apre alla cessione, giocherà in A e si scontrerà presto con gli ex compagni: sfiderà il suo passato e il suo futuro

Per i gialloblù è in dirittura d’arrivo il promettente Sebastiano Esposito. Il Verona è infatti molto vicino a prendere l’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Il giovane nerazzurro, reduce dalla stagione in prestito al Bari in serie B, ha dato il proprio assenso all’ennesima esperienza in prestito. L’attaccante accetta dunque la cessione per misurarsi con un club di Serie A, e il 7 gennaio 2024 sfiderà i vecchi compagni da avversario.

Sebastiano Esposito non sarà quindi la quarta punta della squadra nerazzurra per la stagione 2023-2024. Molti tifosi, specie i più romantici (quelli che amano le storie del canterano che esplode fra i grandi), avevano sperato in una permanenza del ragazzo, magari al posto di Joaquin Correa. E qualcuno si era illuso dopo il suo goal al PSG in amichevole, durante la tournée giapponese.

Il punto è che il secondo degli Esposito non ha ancora dimostrato di essere un attaccante affidabile. Finora, in prastito, non ha quasi mai brillato. L’unica esperienza grossomodo positiva è stata l’ultima, quella a Bari, dove in 15 presenze totali è andato a segno 5 volte, ma ha dimostrato di poter essere sempre pericoloso e, soprattutto, più disposto a impegnarsi. È infatti proprio l’impegno la nota dolente fra le skill di un giovane attaccante dignitoso dal punto di vista tecnico e fisico. Al Basilea, a Venezia e in Belgio, Sebastiano si è distinto soprattutto per comportamenti indisciplinati, scarsa propensione a rendersi utile alla squadra e incostanza.

Esposito, cessione in prestito in A: sfiderà l’Inter con l’Hellas Verona

L’Inter spera che il ragazzo possa dimostrare di essere maturato. Per farlo Esposito dovrà trovare innanzitutto la titolarità e farsi dunque apprezzare dal mister e dai compagni. Dovrà superare la concorrenza di Thomas Henry (attualmente infortunato), Kevin Lasagna, Milan Djuric e Jayden Braaf. O in alternativa dovrà riciclarsi come attaccante esterno. Dato che gli scaligeri, con l’arrivo di mister Marco Baroni, giocheranno spesso con il 4-3-3 o il 4-2-3-1.

Pur essendo ancora un ragazzo, Sebastiano Esposito è costretto a trascinarsi dietro un pesante sudario di pregiudizi. Di lui si continua a dire che ha il talento e i numero per diventare davvero forte. Gli imputa la mancanza di umidità e di “testa”. Tutti sperano che maturi. Baronio può essere l’uomo giusto? Lo voleva anche Ranieri al Cagliari. Ma l’Inter sembra più propensa a prestarlo all’Hellas, forse sperando in maggiori possibilità di titolarità.

Esposito ha esordito con la maglia nerazzurra a sedici anni, nel marzo 2019, nella partita di ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. In questo modo è diventato il più giovane di sempre a partecipare a una partita di una competizione europea per il club.

La carriera del Golden Boy di Castellammare di Stabia

Nell’ottobre 2019, ha esordito pure in Champions League sostituendo Romelu Lukaku contro il Borussia Dortmund , diventando il primo giocatore nato nel 2002 e il secondo più giovane di sempre per il club a disputare una partita di Champions League, dopo Giuseppe Bergomi.

Nel dicembre 2019 Esposito ha segnato il suo primo goal con l’Inter: il rigore nel 4-0 casalingo contro il Genoa. Poi, a giugno 2020 è stato nominato per il premio Golden Boy .

Nel 2020 è andato in prestito alla SPAL dove ha giocato poco e male. A metà anno è passato al Venezia, senza distinguersi in positivo. Nel luglio 2021 è stato ceduto in prestito al Basilea, con opzione di acquisto. E a fine stagione il Basilea ha deciso di non esercitare l’opzione. In Svizzera ha giocato 39 partite segnando un totale di 9 goal.

Nel luglio 2022, Esposito è passato in prestito all’Anderlecht, finendo subito ai margini. Poi il 31 gennaio 2023 si è trasferito in prestito al Bari in Serie B .