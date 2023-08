Fanno tutto gli agenti: Dumfries via, 30 milioni

Nuova destinazione a sorpresa per l’olandese. Occhio al possibile approdo in una big d’Europa

Denzel Dumfries, colui che potrebbe venir scalzato a breve da Cuadrado, è un calciatore da considerarsi, in questo momento, a tutti gli effetti in uscita dall’Inter.

Proprio i nerazzurri stanno, infatti, optando una volta per tutte per la cessione dell’olandese complice, inoltre, l’arrivo del colombiano. L’ex Juventus, in queste prime uscite, ha già dimostrato di avere un altro passo rispetto all’ex Psv ed è per questo che, proprio quest’ultimo, potrebbe finire per essere relegato in panchina dal nulla.

Chiaramente, l’Inter si augura che nulla di tutto ciò accada ed è per questo che punta ora a cedere l’olandese facendo affidamento, di conseguenza, su un profilo più giovane. Buchanan resta il preferito in questo momento. Da capire, però, dove finirebbe Dumfries a quel punto ed ecco che, ad occuparsi del tutto, potrebbe essere nuovamente il suo agente.

Dumfries proposto al Bayern Monaco tramite agenti? L’Inter vuole cederlo a 30 milioni

Denzel Dumfries, a sorpresa, potrebbe anche finire per essere proposto al Bayern Monaco tramite agenti.

Chi potrebbe, infatti, finire per pensare a questo determinato scenario è proprio Rafaela Pimenta, sua attuale procuratrice. Il noto agente potrebbe, dal nulla, offrire il suo assistito agli stessi bavaresi complice, inoltre, la situazione Mazraoui: suo altro assistito che resta, anche lui, in uscita dal Bayern Monaco provando, magari, a prendere – come si suol dire – ‘due piccioni con una fava’.

Inter che, ad ogni modo, continua a domandare 30 milioni di euro per la cessione di Dumfries.

Anche vero, però, che in questo momento non si è ancora fatto registrare alcun minimo interessamento per l’olandese: motivo per cui l’eventuale ed ipotetico ‘assist’ da parte della Pimenta potrebbe anche finire per risultare decisivo per le sorti future dell’ex Psv.