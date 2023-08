Lotito pronto a ‘beffare’ l’Inter: operazione in chiusura

L’uscita di Maximiano dalla Lazio spalanca la porta ad Audero, già obiettivo dell’Inter come vice Sommer ed erede di Handanovic

Un inseguimento durato diverse intense giornate di mercato ed infine la consacrazione dell’affare. Yann Sommer è un nuovo calciatore dell’Inter, il prescelto per raccogliere l’eredità di André Onana ormai solo un dolce ricordo in nerazzurro.

Ciononostante la caccia al completamento del reparto difensivo del club da parte della dirigenza non ha ancora toccato il suo punto apicale, perché alle spalle di Sommer di dovrà essere un vice pronto a farne le veci all’occorrenza. Dopo l’uscita di Samir Handanovic, il giovanissimo portiere ucraino Anatolij Trubin sembrava essere in pole per conquistare questo nuovo ruolo in squadra.

Eppure le enormi pretese economiche lanciate dallo Shatkhar Donetsk hanno fatto lentamente scivolare l’Inter verso il rifiuto, andando alla ricerca di ulteriori potenziali portieri idonei. Tra questi, ancor prima che venisse preso in forte considerazione Bento, c’era Emil Audero.

Calciomercato, Audero sondato dalla Lazio post Maximiano: sorpasso all’Inter

Il portiere della Sampdoria aveva fatto trapelare gradimento per la destinazione, ma la trattativa nei suoi confronti non ha mai preso il volo. Complici le multiple valutazioni lanciate in contemporanea sul mercato anche per i concorrenti.

Così facendo l’Inter ha di fatto perso il guizzo vincente, lasciando adesso nelle mani della Lazio carta bianca sul tentativo d’acquisto. Ebbene sì, Claudo Lotito non ha dubbi. Audero potrebbe rappresentare l’erede perfetto di Luis Maximiano, fresco di cessione all’Almeria dopo una stagione da dimenticare. Secondo ‘Sky Sport’, l’operazione per il portiere blucerchiato potrebbe avere esito positivo già nelle prossime ore.