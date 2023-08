Sommer, visite mediche terminate: alle 15 in sede per la firma

By

Il portiere svizzero arriva dal Bayern per circa 6 milioni di euro e raccoglie la pesante eredità di Onana

Yann Sommer ha appena concluso le visite mediche. Intorno alle 15, dopo pranzo, il neo portiere si recherà in sede per firmare il contratto con l’Inter.

Il trentaquattrenne di Morges si legherà ai nerazzurri non con un biennale, bensì con un triennale. L’accordo, dunque, terminerà a giugno 2026. In serata è prevista l’ufficialità del club nerazzurro. Sommer potrebbe debuttare mercoledì nell’amichevole contro il Salisburgo di scena in Austria mercoledì alle ore 19.