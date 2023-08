Salta tutto, accordo con l’altra big: tutti i dettagli

Il club nerazzurro ha risolto il problema dell’eredità di Onana, non quello relativo al secondo portiere. Ecco le ultime novità

L’Inter ha risolto il problema del portiere. O meglio dell’eredità di Onana. Atterrato ieri sera a Milano, Sommer stamane effettuerà le visite mediche per poi passare in sede e firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno 2026. Operazione da 6 milioni complessivi, con pagamento in due rate.

Il vice dello svizzero non sarà Trubin, prima scelta del club. L’ucraino è infatti diretto al Benfica per circa 10 milioni di euro cash più bonus. In scadenza fra un anno, Marotta e Ausilio speravano di poterlo agguantare da svincolato a giugno 2024. Invece non sarà così, con lo Shakhtar che eviterà di perderlo a zero.

🚨Sfuma anche #Trubin

Il portiere ucraino è diretto al #Benfica per 10 milioni più bonus

💰Allo Shakhtar il 40% sulla futura rivendita#Calciomercato #Inter pic.twitter.com/I4okazH6XS — Interlive (@interliveit) August 7, 2023

Il club di Donetsk si è anche assicurato il 40%, una percentuale altissima, sulla futura rivendita del classe 2001.