Si fa male Acerbi: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Problema muscolare per il difensore: “Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Obiettivo recupero per la prima di campionato col Monza

Brutte notizie per Inzaghi, si è fatto male Francesco Acerbi. Lo ha ufficializzato l’Inter attraverso un breve comunicato.

“Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Il classe ’88 salterà le ultime due amichevoli pre-season, puntando a un recupero (non semplice) per il debutto in campionato previsto il 19 agosto contro il Monza al ‘Meazza’.