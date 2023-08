Acerbi a rischio per il Monza: la scelta di Inzaghi

By

Lieve infortunio per il centrale nerazzurro Acerbi, ora a rischio per la prima di campionato contro il Monza: al suo posto ipotizzato il sostituto ideale

Entrati a pieno nella fase finale della preparazione tecnica ed atletica prima dell’inizio dei giochi di campionato, alcuni club stanno già soffrendo di situazioni anomale relative agli infortuni di alcuni dei propri calciatori in rosa. Nel caso del Napoli c’è poco da dire: da Kvaratskhelia passando per Rrahmani e lo stesso Osimhen, il nuovo tecnico Rudi Garcia dovrà partire col freno a mano tirato. Ma l’infermeria non grazia neppure l’Inter.

Proprio nelle ultime ore, infatti, il difensore centrale Francesco Acerbi ha dovuto interrompere la seduta d’allenamento di gruppo per un risentimento al polpaccio della gamba destra. Su di lui pende adesso l’incognita della presenza per la prima gara ufficiale della stagione a San Siro contro il Monza, il prossimo 19 agosto.

Acerbi ko in allenamento, al suo posto de Vrij contro il Monza

Stando agli ultimi aggiornamenti, il rischio che possa mancare è sempre più concreto. Pertanto il tecnico Simone Inzaghi avrebbe già studiato la soluzione alternativa, per aggirare al meglio il problema nella zona arretrata.

Accanto ad Alessandro Bastoni dovrebbe infatti partire dal primo minuto Stefan de Vrij, con Matteo Darmian a svolgere ancora una volta il ruolo di braccetto di destra. Nel frattempo però la dirigenza è attiva sul mercato nella speranza di regalare al tecnico un sesto difensore di completamento entro la prossima settimana. Rispuntato il nome di Merih Demiral proprio nelle ultime ore, in uscita dall’Atalanta.