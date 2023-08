DIRETTA amichevole Salisburgo-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Salisburgo di Struber in una gara amichevole. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Salisburgo in Austria nella penultima amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. Un match dal sapore europeo tra due formazioni che si sono qualificate per la fase a girone di Champions League.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla tournée in Giappone che li ha visti pareggiare contro i sauditi dell’Al Nassr prima e battere i campioni di Francia del Paris Saint-Germain poi, vogliono testare i progressi della rosa in attesa degli ultimi arrivi dal calciomercato. Dall’altra i Roten Bullen di Struber, invece, sono molto più avanti nella preparazione, avendo già disputato una partita di Coppa d’Austria e le prime due giornate della Bundesliga austriaca, collezionando tre vittorie senza subire gol. La gara sarà visibile su smartphone e tablet sulla app di Dazn, ma anche in tv su Sky Sport. Interlive.it vi offre il match della Red Bull Arena live in tempo reale.