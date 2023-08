A Milano per visite e firme: “Prestito con obbligo condizionato”

By

L’Inter chiude per un altro doppio colpo in entrata. Entrambi i calciatori hanno già messo piede nella stragrande cittadina milanese nelle scorse ore. Tutti i dettagli

L’Inter è tornata a farsi sentire anche sul mercato. Dopo aver concluso in precedenza per tutta una serie di colpi, restando poi in stand-by per diverso tempo, Marotta e Ausilio sono finalmente tornati a ‘ruggire’.

In seguito a tutta una serie di confronti tenutisi nelle scorse settimane assieme alla restante parte della società e all’intero staff tecnico nerazzurro, la dirigenza interista ha, infatti, deciso di ultimare qualche altro colpo di mercato, partendo proprio da quello di Yann Sommer.

I vice Campioni d’Europa in carica, come ormai risaputo del resto, hanno già ufficializzato negli scorsi giorni l’acquisto dell’estremo difensore svizzero chiudendo poi per altri due nuovi innesti, quali quelli di Lazar Samardzic ed Emil Audero.

Questi, infatti, gli ultimi arrivati in casa Inter: con Inzaghi che è pronto ad accoglierli entrambi tra le proprie braccia già in queste ore. Sì, questo perché i due calciatori hanno già fatto meta dalle parti del Duomo nella serata di ieri. Attese, invece, in giornata le visite mediche e le firme di entrambi sui rispettivi contratti.

Samardzic e Audero sbarcati entrambi ieri a Milano: i costi delle rispettive operazioni

Lazar Samardzic ed Emil Audero saranno ufficialmente due nuovi tesserati dell’Inter per la stagione 2023-24.

I nerazzurri hanno, infatti, limato negli scorsi giorni gli ultimi dettagli inerenti a queste due determinate operazioni chiudendo, di fatto, per entrambi.

Samardzic si appresta ad essere, di fatto, un nuovo giocatore dell’Inter: coi vice Campioni d’Europa in carica che, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, se lo sono praticamente assicurato per una cifra che è da considerarsi sui 22 milioni di euro.

Quanto ad Audero, invece, anche lui approda sì a Milano, ma grazie alla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato: fissato, in questo caso, sui 7 milioni.

A parlarci, infatti, di questo determinato affare è stato proprio il suo agente Tullio Tinti, colui che segue da vicino anche gli interessi di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi.

Tinti: “Audero all’Inter in prestito con diritto che può diventare obbligo”

Tullio Tinti, agente di Emil Audero, ha parlato nelle scorse ore a ‘Sky Sport’ a proposito dell’affare che porterà il proprio assistito ad indossare la maglia dell’Inter.

Il classe ’97 – ex Juve, tra le tante cose – si appresta, infatti, a dover ricoprire i panni del secondo portiere della ‘Beneamata’ nella regular-season 2023-24.

Queste le dichiarazioni rilasciate, a conferma del tutto, da parte dell’intermediario ‘made in Italy’: “La firma di Audero con l’Inter è attesa a breve. In questi ultimi anni, il calciatore ha dimostrato di essere un portiere di livello” – ha esordito.

“E’ uscito giovanissimo dalla Juventus e, dopo aver disputato in passato un’annata incredibile al fianco del Venezia, ha poi svolto sempre e comunque il ruolo di portiere titolare al fianco della Sampdoria”.

Conclude poi: “Emil è un calciatore equilibrato ed intelligente, che conosce perfettamente il suo ruolo. Oltretutto, è anche ambizioso e sa, perciò, che in una squadra importante come l’Inter può anche arrivare a ritagliarsi il proprio spazio. Questa è un’operazione che si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma che, al tempo stesso, può anche diventare d’obbligo in base a determinate condizioni“.