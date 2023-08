Accordo e operazione chiusa: Gosens, sta succedendo ora

Sfuma la possibilità del passaggio dell’esterno dell’Inter, Robin Gosens, al primo dei club tedeschi interessati al suo cartellino nelle ultime calde settimane di mercato

Un piede dentro, l’altro fuori dalla linea di demarcazione che scandisce il futuro di Robin Gosens all’Inter. L’esterno tedesco, infatti, è stato immesso da diverso tempo sul mercato e la pista di rientro in Germania verso la Bundesliga sembrava essere quella maggiormente accreditata al suo passaggio di consegne.

Eppure, dopo tante occhiate d’interesse, nessuno dei club interessati a parte il Wolfsburg aveva mosso passi importanti nei suoi confronti. Questi ultimi hanno quindi lanciato una prima offerta ufficiale per smuovere le acque ma hanno trovato soltanto un muro da parte della dirigenza nerazzurra che non vuole ancora oggi registrare una grossa minusvalenza per il cartellino del calciatore, riscattato dall’Atalanta per 25 milioni.

Oltretutto, la volontà di Gosens appare ancora netta: ha voglia di dire la sua con l’Inter soprattutto in Champions League dove potrebbe avere ancora margine di miglioramento, anche in ottica Nazionale.

Gosens-Wolfsburg niente da fare, dall’Atalanta arriva Mæhle

Questa presa di posizione ha dunque fatto arretrare il Wolfsburg che proprio nelle scorse ore, vista l’urgenza di chiudere per un esterno duttile, ha infine optato per Joakim Mæhle proprio in uscita dal club bergamasco. Accordo raggiunto per il danese classe ’97 sulla base di un’offerta maggiorata a 13 milioni di euro rispetto agli 8 milioni previsti inizialmente.

Salvo nuovi ripensamenti o cambi di programma improvvisi, Gosens sarebbe nuovamente proiettato a vivere la propria avventura in nerazzurro per almeno un altro anno. Del resto la società non si è mossa per cercare un sostituto visto che con lui e Federico Dimarco il reparto esterno di sinistra appare ben completo.