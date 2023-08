Juve sul francese proposto all’Inter: prezzo alto

By

Dopo aver perso Kessié la Juve valuta l’acquisto di un francese proposto nelle settimane scorse anche all’Inter. Si tratta di Jean-Clair Todibo

Il calciatore francese, difensore e all’occorrenza centrocampista del Nizza, è un prospetto molto interessante, e non stupisce che sia finito nel mirino di molte squadre di Serie A. Già l’Inter aveva provato a chiedere informazioni per Todibo, ritirandosi poi quasi inorridita di fronte alle altissime pretese economiche dei provenzali.

Anche con la Juve il Nizza ha sparato alto: per lasciar partire il difensore francese il club transalpino ha chiesto a Giuntoli 30 milioni di euro. Una cifra che I bianconeri non possono al momento investire.

Ma anche se per la Juve la contingenza impone affati di diverso peso economico, pare che il calciatore che abbia già dato il suo assenso al trasferimento a Torino, intrigato dalla possibilità di essere allenato da Allegri e di misurarsi con la Serie A.

Il francese è un jolly molto fisico, dotato di buona tecnica individuale. L’Inter lo aveva valutato soprattutto come difensore, dato che durante la sua prima stagione professionistica il ragazzo era stato impiegato prevalentemente e con buoni risultati da difensore centrale. Allegri, invece, lo ha puntato in qualità di mediano, altro ruolo in cui Todibo si è fatto valere.

Il francese proposto all’Inter è troppo caro anche per la Juve: Giuntoli molla Jean-Clair Todibo

Cresciuto nel Las Lilas, il ragazzo si è trasferito nel 2016 al Tolosa. L’esordio è arrivato due anni più tardi. Nel gennaio 2019 è stato ufficializzato il suo passaggio a parametro zero al Barcellona a partire dalla stagione successiva. Pochi giorni, e i catalani hanno deciso di anticipare di cinque mesi l’arrivo del calciatore versando un milione al Tolosa. Todibo si era legato al Barça con un contratto valido fino al 2023, in cui figurava una clausola di rescissione da 150 milioni di euro.

Dopo avere trovato poco spazio in Spagna, nel gennaio 2020 è stato poi ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto e contro-riscatto allo Schalke 04. Da lì, l’autunno seguente si è spostato in prestito oneroso, a due milioni di euro, con diritto di riscatto al Benfica. Con i lusitani ha collezionato soltanto due presenze. E nell’inverno del 2021 è arrivato in prestito al Nizza.

Qui il ragazzo si è fatto valere e ha dimostrato la sua forza. Acquistato a titolo definitivo, il francese seguito da Juve e Inter è diventato un titolarissimo del Nizza. Nella sua carriera si segnala un record, registratosi il 18 settembre 2022, nella partita contro l’Angers. Con un fallo ai danni di Abdallah Sima, si è preso un cartellino rosso dopo soli 8 secondi di gioco: l’espulsione più veloce nella storia della Ligue 1

La Juventus, a quanto pare, non è disposta a portare avanti la trattativa per Todibo. Salvo clamorose sorprese, i bianconeri non accetteranno le condizioni imposte dal Nizza.

Todibo sarebbe potuto essere il diciannovesimo francese della storia nerazzurra. E invece sembra che per questa stagione ci si fermerà a diciotto, con l’arrivo di Marcus Thuram. Prima del figlio di Lilian, hanno giocato in nerazzurro tanti campioni transalpini. Non tutti rimasti nella memoria degli interisti.

Djorkaeff, Viera, Cauet e Blanc hanno lasciato un ottimo ricordo. Anche Frey ha conquistato l’affetto dei tifosi. Lo stesso non può dirsi di Dabo, Yann M’Vila. Ma il peggio di tutti è Kondobia!