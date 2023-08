20 milioni, nuovo affare bianconero: l’argentino per il post Skriniar

By

L’Inter, tolto il solo Darmian e la promessa Bisseck, non ha ancora riempito la casella di destra in difesa. Occhio a quest’altra possibilità nel frattempo

Sono trascorsi, ormai, più di due mesi dall’addio di Milan Skriniar da Milano eppure l’Inter, sino a questo momento, non ha ancora trovato il degno sostituto dello slovacco, approdato a sua volta al Psg.

Come ormai risaputo, infatti, il classe ’95 ha deciso di sposare la causa parigina dando, a quel punto, l’addio ai nerazzurri a parametro zero. Uno scenario che ha, dunque, complicato immediatamente i piani dell’Inter: con questi ultimi ancora orfani del sostituto dell’ex Sampdoria.

Di nomi, nel bel mezzo di questa finestra di calciomercato estiva, ne sono circolati eccome anche se, sino a questo momento, gli stessi nerazzurri non hanno ancora ingaggiato alcun difensore – eccezion fatta per Bisseck – per la propria retroguardia. Occhio, però, a questa ipotesi.

Nehuen Perez proposto all’Inter come dopo Skriniar? L’Udinese lo valuta sui 20 milioni

L’Inter, come già anticipato, resta ancora a caccia del dopo Skriniar. Il preferito di Inzaghi continua ad essere Toloi anche se, nel frattempo, non vanno escluse tutta una serie di altre ipotesi. Come ad esempio questa.

L’idea è quella che Nehuen Perez possa, infatti, finire per essere proposto ai nerazzurri tramite agenti – o magari direttamente dall’Udinese – date le attuali esigenze che la ‘Beneamata’ continua a nutrire dal punto di vista difensivo. Come potenziale successore di Skriniar insomma.

Su per giù, i friulani valutano in questo momento il centrale argentino per una cifra stimata attorno ai 20 milioni di euro.

La priorità di Inzaghi, però, continua ad essere quella di arrivare ad ingaggiare un difensore ancor più esperto. Oltre al solo Toloi perciò, nome di cui vi abbiamo parlato prima e che l’Atalanta non intende cedere così facilmente, occhio a quello di Demiral: altro profilo che continua a piacere, anche lui, in casa Inter. Di fatto è lui l’alternativa all’italo-brasiliano.