Dall’Inter alla Premier, affare fatto a 39 milioni

I nerazzurri gli dicono ufficialmente addio. Operazione di mercato già conclusa. Nel suo futuro c’è l’Inghilterra

Prosegue a spron battuto in casa Inter la campagna acquisti in vista della prossima stagione: stagione che prenderà ufficialmente il via a partire dal prossimo 19 agosto.

Mancano, infatti, sei giorni esatti alla ripartenza ufficiale della Serie A Tim con l’Inter di Simone Inzaghi, rea di aver concluso nuovi ed importanti affari in questi ultimissimi giorni, che tornerà a rimettere piede in campo sul manto erboso del ‘Meazza’ proprio contro il Monza di Raffaele Palladino, vera e propria bestia nera dei nerazzurri nella passata annata.

Proprio i brianzoli hanno condannato in passato la ‘Beneamata’ ad un misero pareggio e ad una pesante sconfitta, giunta nei minuti finali, con la rete di Luca Caldirola: decisivo, nella scorsa regular-season, sia all’andata che al ritorno.

In tanti ricorderanno, infatti, quell’autorete di Dumfries, scaturita proprio dal difensore ‘made in Italy’, in occasione del primo confronto andato in scena tra i nerazzurri e il Monza. Caldirola che, peraltro, ha poi castigato i vice Campioni d’Europa anche in occasione del match successivo tra le due compagini, terminato 0-1 in favore dei biancorossi.

Ad ogni modo, tema campo a parte, in questi ultimi mesi – come giusto che sia d’altronde – non si è fatto nient’altro che parlare a proposito di calciomercato. Una finestra estiva, questa, che negli scorsi giorni ha visto come protagonisti gli arrivi di Yann Sommer e di qualche altra e nuova pedina in casa Inter.

Al tempo stesso, però, proprio in questo determinato lasso di tempo, è anche stato ufficializzato qualche altro acquisto che, in questa circostanza, non ha giovato a favore dei nerazzurri. Come ad esempio questo.

Edson Alvarez è del West Ham: il calciatore può anche essere stato vicino all’Inter

E’ tutto fatto tra Edson Alvarez e il West Ham: club che negli scorsi giorni ha sottoscritto l’affare inerente all’acquisto del classe ’97.

Il messicano è passato, infatti, dall‘Ajax al West Ham per una cifra pari ai 39 milioni di euro. Sarà lui, quindi, il sostituto di Declan Rice, passato a sua volta all’Arsenal per la cifra monstre di 116 milioni.

Le due parti, in questo caso ‘Hammers’ e ‘Lancieri’, hanno trovato la quadra definitiva negli scorsi giorni con Alvarez che, per la prima volta nell’arco della sua carriera, militerà ora in Premier League.

Un’ipotesi da non dover affatto scartare, però, è quella che il nome del metronomo messicano possa anche essere finito sul tavolo dell’Inter negli scorsi mesi come papabile idea per il centrocampo: precisamente quando ancora i nerazzurri erano a caccia di un mediano di rottura lì nella zona intermedia del campo.

Ad ogni modo, chi si è ora assicurato il calciatore in questione sono proprio gli inglesi: coloro che, così facendo, hanno concluso il loro primo acquisto stagionale.