Proposta sul tavolo: l’Inter ha già chiuso l’operazione

I nerazzurri hanno a lungo inseguito un determinato calciatore. Dopo estenuanti trattative, però, l’affare si è poi concluso

E’ trascorso, ormai, un bel po’ di tempo dall’apertura ufficiale di questa finestra di calciomercato estiva, eppure, ci son voluti più di due mesi per far sì che l’Inter avesse finalmente il suo nuovo portiere.

E’, infatti, Yann Sommer il nuovo rinforzo per la retroguardia difensiva di Simone Inzaghi. L’estremo difensore svizzero si appresta ad essere il primo portiere della ‘Beneamata’ per la stagione 2023-24.

Dopo tutta una serie di trattative, infatti, Inter e Bayern Monaco hanno concluso la seguente operazione di mercato: coi nerazzurri che verseranno, in due anni, i 6 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore in favore dei bavaresi.

Fondamentale, inoltre, l’altro passo compiuto da parte di Marotta e Ausilio: coloro che hanno deciso di chiudere per Emil Audero, futuro secondo portiere della ‘Beneamata’ che passerà dalla Sampdoria all’Inter in un affare che si basa sulle modalità di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Ciò nonostante, ancor prima che i nerazzurri chiudessero per l’ex Juve, di nomi – in casa Inter – ne sono sorti fuori eccome per la retroguardia nerazzurra. Magari anche quello di un ex Roma.

Skorupski proposto all’Inter prima dell’arrivo di Audero? Il possibile tentativo degli agenti

Di nomi, per la porta dell’Inter, in questi ultimi mesi ne sono circolati fuori eccome. Magari anche quello di Lukasz Skorupski, quest’oggi legato al Bologna sino a giugno 2025.

L’estremo difensore polacco potrebbe essere stato, infatti, proposto ai nerazzurri tramite intermediari in vesti di potenziale secondo portiere ancor prima che si chiudesse l’affare Audero.

Come già anticipato, però, a prescindere dal fatto che questa cosa sia accaduta per davvero o meno, l’Inter è stata ferrea in questo ed ha, perciò, deciso di chiudere per il classe ’97. Sarà lui il vice Sommer.