Inter pronta a blindarlo fino al 2028: maxi contratto in vista

I nerazzurri non vogliono farsi cogliere impreparati e sono perciò pronti ad adeguare l’ingaggio ad un loro big. C’è la possibile data del rinnovo

L’Inter è più viva che mai e scalda, perciò, i motori in vista di questa nuova edizione di Serie A Tim. La squadra di Simone Inzaghi darà, infatti, il via alla propria stagione a partire dal prossimo 19 agosto: giorno in cui tornerà a rimettere piede in campo.

Proprio i nerazzurri, tra cinque giorni esatti, se la vedranno direttamente contro il Monza di Raffaele Palladino.

Un match in cui i vice Campioni d’Europa in carica sono sicuramente chiamati a rispondere presente anche se, al momento, l’Inter non può ancora fare affidamento su tutta una serie di calciatori – questo perché i nerazzurri sono ancora sprovvisti di qualche importante pedina, vedasi ad esempio la situazione dal punto di vista del reparto avanzato – bensì solamente su alcuni.

Uno di questi è sicuramente Lautaro Martinez: vero e proprio punto fermo per la formazione di Inzaghi e diventato, non per nulla, il nuovo Capitano. Nerazzurri che, a conferma del tutto, non intendono arrivare a privarsi né ora e né mai del proprio numero 10 ed è per questo che, già nei prossimi mesi, potrebbe – e dovrebbe – arrivare il rinnovo di contratto, con tanto di innalzamento dello stipendio, per il classe ’97.

Inter pronta a blindare Lautaro già in questa stagione: possibile rinnovo fino al 2028

Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, l’Inter non vuole correre rischi ed è perciò pronta ad intavolare nuove trattative, già nei prossimi mesi, per il rinnovo di Lautaro Martinez: calciatore che ha più e più volte dimostrato negli anni di tenere particolarmente a cuore l’intero ambiente di Milano aprendo, peraltro, un ristorante di sua proprietà.

Di conseguenza, come già preannunciato, l’Inter è pronta a farsi avanti per il rinnovo del ‘Toro’ di Bahia Blanca.

Col nuovo contratto, infatti, l’ingaggio del classe ’97 potrebbe finire per salire sino ai 7-7,5 milioni di euro circa sino al 2028. Da sapere che, già in questo momento, Lautaro Martinez è – con i suoi 6 milioni netti a stagione – il calciatore che percepisce di più, a livello di stipendio, all’interno della rosa dell’Inter assieme a Thuram e Calhanoglu.

Già a inizio 2024 quindi, se non addirittura prima, la trattativa potrebbe incominciare ad accendersi sul serio.