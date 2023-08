Affare da urlo nel 2024: nel mirino un Campione del Mondo

Nuova idea per l’attacco dell’Inter. Marotta può finire per fiutare il seguente affare in vista della prossima estate

L’Inter ha fame e voglia di provare a prendersi, una volta per tutte, ciò che sinora le è mancato dall’approdo di Simone Inzaghi sulla propria panchina: vale a dire lo Scudetto.

Per far sì che tutto ciò accada – il che vorrebbe poi dire seconda stella a quel punto – è, però, necessario lavorare duramente sul campo. E non solo.

Una delle altre priorità dei nerazzurri dev’essere, infatti, quella di allestire una rosa quanto più competitiva possibile: cosa che sino a questo momento la dirigenza interista è riuscita a fare alla grande.

Per il resto, invece, ormai si sa. Nel mondo del calciomercato, le opportunità rischiano di essere davvero poche ed è per questo che, proprio quelle minime, vanno colte in un attimo. Occhio, in questo caso, perché tra un anno esatto di tempo potrebbe anche essercene qualcuna in particolar modo che potrebbe far gola, per davvero, a Marotta e Ausilio.

Idea Thiago Almada-Inter nel 2024? I nerazzurri possono pensarci sul serio

Thiago Almada, Campione del Mondo nello scorso dicembre assieme all’Argentina, è uno di quei nomi destinati a rimanere nel giro del calcio che conta per diversi anni.

Il classe ’01, natio di Buenos Aires, si è infatti messo in particolare evidenza in questa edizione di MLS del 2023 mettendo a referto 8 reti e 9 assist.

In tanti hanno, oramai, imparato a conoscerlo, complice il fatto che stiamo pur sempre parlando di uno dei miglior prospetti futuri, appena ventiduenne.

Quello di Thiago Almada, perciò, è un nome che potrebbe finire per diventare oggetto di discussione sul tavolo di innumerevoli società europee: non soltanto quest’anno ma in particolar modo nella passata annata, precisamente nel momento in cui potrebbe e dovrebbe disporre, per intenderci, di un solo ed ultimo anno di contratto – quest’oggi in scadenza a giugno 2025 – assieme al suo attuale club. L’Atlanta.

Proprio tra un anno esatto, infatti, l’intera dirigenza dell’Inter potrebbe finire per prendere in seria considerazione il suo nome: fiutando, a quel punto, un affare a lungo termine.

Parlandoci chiaro, quindi, pur di monetizzare qualcosina dalla potenziale cessione di Thiago Almada, e non lasciarselo scappar via a zero un anno dopo, gli statunitensi finirebbero, con ogni probabilità, per cedere lo stesso calciatore nella prossima estate.

In questo momento, il giocatore dispone di una valutazione economica sui 30 milioni di euro.