UFFICIALE l’approdo in Premier: 25 milioni

Operazione conclusa. Contratto già firmato per uno dei miglior prospetti futuri. Nel suo futuro sarebbe potuta esserci l’Inter

Più trascorrono i giorni e più ci avviciniamo, man mano, alla chiusura di questa finestra di calciomercato estiva.

Sarà, infatti, in data 1 settembre che cesserà di esistere questa campagna acquisti 2023. Una sessione in cui, sino a questo momento, si son giustamente fatti registrare diversi movimenti di mercato.

Pensiamo, ad esempio, all’Inter di Simone Inzaghi: sodalizio che sinora ha messo a segno otto importanti colpi, quali quelli di Sommer, Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Frattesi, Samardzic e Thuram.

Molti di questi, c’è da dirlo, possono contare, grossomodo, su un’età di basso rilievo. Ora, a proposito di giovani, c’è n’è uno il cui approdo in Premier League è cosa ormai fatta. Stiamo parlando di colui che nella passata stagione è risultato come il ‘Miglior Giovane’ della Championship e che, tra le tante cose, avrebbe potuto far gola anche all’Inter magari.

UFFICIALE: Scott è del Bournemouth, potrebbe essere stato proposto all’Inter

E’ cosa ormai fatta l’approdo di Alex Scott in Premier League. Dopo aver trascorso la scorsa regular season in Championship, risultando peraltro il miglior talento di quella determinata competizione, il classe ’03 è passato ufficialmente al Bournemouth.

Gli inglesi si sono, infatti, assicurati il giocatore a fronte di un’offerta complessiva da 25 milioni di sterline: 20 di parte fissa + 5 di bonus in aggiunta.

Un nome, il suo, di cui noi di Interlive.it vi parlammo circa un mesetto fa e che potrebbe benissimo non essere passato inosservato nemmeno in Italia dopo lo splendido rendimento avuto dal calciatore un solo anno fa al fianco del Bristol City. A dirla tutta, Scott potrebbe, tra le tante cose, anche essere stato proposto all’Inter.

Nulla da fare però. Come già anticipato, chi se l’è assicurato è ora il Bournemouth, società che ha già dato nota dell’acquisto del giocatore sui suoi canali social di appartenenza.