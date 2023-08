ESCLUSIVO | Difesa Inter: Inzaghi fa anche il nome di Luiz Felipe

L’Inter valuta anche l’ex difensore della Lazio, pupillo di Inzaghi, per coprire l’ultimo slot libero lungo la linea arretrata a ridosso dell’inizio del campionato

La fase precampionato disputata dall’Inter tra tournée estiva in Giappone e ritiro ad Appiano Gentile, nel mezzo di partite amichevoli ed allenamenti intensivi, ha evidenziato ancora una criticità importante lungo la linea arretrata a disposizione di Simone Inzaghi.

Per quanto Yann Aurel Bisseck possa essere un profilo di prospettiva pescato dall’Aarhus con l’idea di poterlo impiegare – almeno nelle fasi iniziali della stagione – come turnover in difesa ai profili più esperti, non offre una garanzia internazionale tale da poter essere sfruttata in Champions League. Questo costringerebbe le altre forze in campo a fare gli straordinari. Un motivo in più per apportare in organico un’ultimissima modifica, possibilmente di rilievo. Meglio ancora che sia una vecchia conoscenza di Inzaghi, pupillo mai dimenticato dal tecnico piacentino e voglioso di riportarlo al suo fianco.

Si tratta di Luiz Felipe, ex Lazio e oggi legato al Betis Siviglia da un contratto di durata quinquennale firmato la scorsa estate quando a costo zero aveva raggiunto le sponde spagnole dopo lo svincolo dal club capitolino.

Già all’epoca l’Inter lo aveva tenuto d’occhio come possibile opzione utile per la difesa, ma il calciatore aveva preferito una destinazione che potesse offrirgli la possibilità di disputare partite con una discreta continuità. Cosa che in nerazzurro non avrebbe potuto fare serenamente. Adesso la situazione in quel di Milano è cambiata, soprattutto dopo l’addio di Milan Skriniar che ha di fatto lasciato un vuoto importante in mezzo alla difesa.

Luiz Felipe e la chiamata dell’Inter: dal Betis intorno ai 12 milioni

Vuoto impossibile da colmare da Bisseck, per le motivazioni di cui sopra. Urge dunque un difensore completo e a basso costo, proprio come Luiz Felipe.

L’italo-brasiliano, stando alle informazioni raccolte da ‘interlive.it’, non disdegnerebbe la nuova opportunità di ricongiungersi ad Inzaghi di cui ancora oggi conserva stima e affetto totalmente ricambiati. Il tecnico starebbe valutando alcuni profili e quello di Luiz Felipe appare tra i migliori da poter prendere in considerazione. Il fatto che disponga di un contratto di così lunga durata potrebbe rappresentare un pretesto considerevole in favore del Betis per accrescere la valutazione del proprio calciatore, stimata oggi intorno ai 12 milioni di euro.