Ko terribile e zero chance di chiudere l’affare: l’Inter gli dice addio

Stop di circa 6-7 mesi di tempo per il giocatore. Il suo è un nome al quale ci aveva pensato anche la ‘Beneamata’ in passato. Svelati tutti i retroscena

La nuova stagione in formato 2023-24 ha, ormai, preso ufficialmente il via. Pur non avendo ancora avuto modo di vedere il primo fischio d’inizio della prossima regular-season di Serie A Tim, gran parte degli altri campionati europei sono già partiti.

E’ il caso della Premier League: torneo che ha visto la sua prima giornata disputarsi in occasione dello scorso 11 agosto. Proprio in quella determinata data è, infatti, partita la nuova stagione dove, ad un solo giorno di distanza, sono poi scese in campo altre compagini (a differenza del Manchester City, società che ha dato in prima persona il via all’annata ormai ricorrente).

In questo caso, pensiamo all’Arsenal: club che ha messo piede sul terreno di gioco poco meno di venti ore dopo che lo facessero i ‘Citizens’.

Proprio in occasione del match disputatosi contro il Nottingham Forest, terminato 2-1 in favore dei ‘Gunners’, la squadra su cui siete attualmente in panchina Mikel Arteta ha avuto modo di sfoggiare alcuni dei suoi nuovi acquisti: in questo caso Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber.

Quest’ultimo in particolar modo ha, però, dovuto abbandonare il terreno di gioco prima del previsto, complice il terribile infortunio rimediato a gara in corso. Dagli esami effettuati in queste ultime ore è, infatti, emerso fuori che il classe ’01 ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore: stop che terrà il calciatore ai box per 6-7 mesi. Questi i tempi di recupero.

Da sapere, inoltre, che il suo è un nome su cui anche l’Inter ha, in passato, pensato di poter puntare su.

Stop di 6-7 mesi per Timber: l’Inter lo ha puntato in passato, ora vale già 45 milioni

Jurrien Timber è uno di quei nomi su cui l’Inter ha più e più volte, in passato, pensato di chiudere senza, però, portare poi a termine il determinato affare.

Proprio i nerazzurri lo avevano, infatti, posto sotto la propria lente d’ingrandimento diversi anni fa. Non convinti del tutto, però, i nerazzurri scelsero poi di mollare la presa sul giocatore: con Timber che, a distanza di qualche mese di tempo, è finito per aumentare immediatamente il proprio valore economico. A quel punto, è stata l’Inter a non poter più permettersi di chiudere l’affare.

Il classe ’01 è, infatti, finito per raggiungere una valutazione complessiva da 50 milioni di euro circa. Non per nulla, è stato proprio l’Arsenal il club che è riuscito ad assicurarselo per 40 milioni, e passa, di euro. Bonus inclusi.

Da sottolineare, però, il fatto che, proprio per via degli eventuali costi che avrebbe comportato tale operazione, i nerazzurri non hanno mai e poi mai preso in considerazione, questi ultimi tempi, la possibilità di tornare a farsi avanti per l’ex Ajax. Come se non bastasse, l’olandese ha, peraltro, rimediato un ko da non poco conto. Zero chance di chiusura, perciò, per la ‘Beneamata’.