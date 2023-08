Infortunio terribile: Lautaro-Inter, nuovi guai in arrivo

Il terribile infortunio di un attaccante riapre il mercato delle punte: sono in ballo Vlahovic, Lukaku e anche Lautaro Martinez. Ecco cosa sta succedendo

Malgrado tutte le chiacchiere, le indiscrezioni e le previsioni di indovini e stregoni del calciomercato, lo scambio più chiacchierato dell’estate è ancora in stallo. Non si capisce se Romelu Lukaku arriverà mai alla Juventus, ed è difficile prevedere se alla fine il Chelsea potrebbe davvero muovere un’offerta convincente per Vlahovic comprensiva del cartellino del gigante belga.

Nei giorni scorsi però i Blues sono finiti in emergenza lì davanti. Il terribile infortunio di Nkunku, out per diversi mesi, potrebbe spingere Pochettino a delle scelte limite e insapettate. Arrivato a giugno dal Lipsia, l’attaccante francese non giocherà almeno fino all’inverno.

L’incidente è avvenuto durante l’amichevole di inizio agosto contro il Borussia Dortmund a Chicago. E il venticinquenne, pagato più di 65 milioni, ha già cominciato un programma di riabilitazione dopo essere stato operato.

La prima ipotesi, la più plausibile, è che l’allenatore argentino chieda alla proprietà di guardarsi intorno per trovare qualche altra occasione di mercato. Piace Deivid Washington del Santos.

Le possibilità nella mente di Pochettino in attacco

Come seconda possibilità, già meno probabile, Pochettino potrebbe pretendere che il Chelsea si dia una mossa e accontenti le richieste della Juventus per Dusan Vlahovic, servendo così Lukaku su un piatto d’argento allo smanioso Allegri.

L’altra ipotesi, più complicata, per più ragioni, è che il nuovo manager del Chelsea possa cercare di recuperare Big Rom, convincendolo a riconciliarsi con il club e i tifosi. Assurdo solo a pensarci. Insomma, più facile che si vada avanti stingendo i denti con Nicolas Jackson, Armando Broja e Mason Burstow.

Non va infatti dimenticato che Pochettino gioca con due trequartisti e una punta. E quindi, numericamente, la stagione potrebbe essere sostenibile anche senza riesumare Lukaku o forzare il rientro di Nkunku.

Il terribile infortunio che mette in pericolo Lautaro Martinez

C’è anche una quarta possibilità, abbastanza nefasta dal punto di vista interista. Una suggestione che qualche tabloid inglese sta già cavalcando da qualche ora. Si ipotizza, in realtà senza prove oggettive, l’organizzazione di un assalto da parte dei Blues nei confronti di Lautaro. Il Toro è però un incedibile anche per Zhang, che di solito non si scandalizza mai di fronte a squadre interessate ai suoi campioni.

Per trattare con l’Inter ci vorrebbe quindi un’offerta oltre i 100 milioni. I soldi non sono un problema per il Chelsea, ma lo è il FFP. Quindi, nel caso di un approccio, i Blues si muoverebbero proponendo ai nerazzurri una somma base sotto i 50 milioni più varie contropartite. Mettendoci dentro un paio di nomi che all’Inter non dispiacerebbero. Chalobah, il primo. Malang Sarr, giovane centrale di difesa arrivato dal Nizza. E il giovane centrocampista Leo Castledine.

L’Inter risponderebbe ovviamente con un categorico rifiuto. Una cessione del Toro non è in programma. E uno stravolgimento dei piani potrebbe verificarsi solo di fronte a una valigia zeppa di cash, con più di 100 milioni.

I Blues non hanno reso noti i tempi di recupero dell’ex punta del Lipsia ma, secondo alcuni media inglesi, Nkunku potrebbe tornare solo alla fine del 2023. Chi si aspettava un’accelerata nella trattativa con la Juventus per lo scambio con Vlahovic è rimasto deluso, perché nulla si è mosso. Ciò non significa che non potrebbe arrivare all’improvviso un accordo. Ma bisogna anche far attenzione al Tottenham, che nei giorni scorsi ha cominciato a trattare con il Chelsea proprio per prendere Lukaku.