DIRETTA Serie A, Inter-Monza: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Monza di Palladino nella prima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Monza al ‘Meazza’ nella gara inaugurale del campionato di Serie A per la stagione 2023-24. Un derby lombardo tra due formazioni che puntano ad iniziare nel migliore dei modi questa annata.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da un precampionato con luci ed ombre e ancora alle prese con gli affare in entrata e in uscita di calciomercato, vanno a caccia di una vittoria per ripagare la fiducia del pubblico che anche quest’anno gremisce gli spalti dello stadio. Dall’altro i biancorossi di Raffaele Palladino e dei freschi ex D’Ambrosio e Gagliardini puntano ad ottenere un successo per candidarsi ad essere anche questa stagione la sorpresa della Serie A. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche su tablet e smartphone sulla app di Dazn. Lo scorso anno i brianzoli si imposero con il risultato di 1-0 grazie alla rete dell’altro ex Caldirola. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.