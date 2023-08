UFFICIALI di Inter-Monza: le scelte di Inzaghi e Palladino

By

Svelati i nomi dei ventidue calciatori titolari per questa sera. Inzaghi getta già due nuovi acquisti in campo

Riparte la Serie A e torna, di conseguenza, ufficialmente il campionato. Dopo circa tre mesi di astinenza dal campo, infatti, la squadra di Inzaghi torna a mettere piede sul rettangolo di gioco in un confronto ufficiale.

Proprio i nerazzurri saranno, di fatto, di scena questa sera sul manto erboso del ‘Meazza’ dove troveranno di fronte a sé il Monza di Raffaele Palladino, vera e propria bestia nera nella passata annata. Scopriamo, a questo punto, quelli che sono gli undici titolari scelti, rispettivamente, dai due tecnici per questo match.

Inzaghi lancia Thuram dal 1′: si rivede Mkhitaryan in mediana, c’è Sommer tra i pali

Simone Inzaghi ha, ufficialmente, scelto il suo undici titolare per questa sera.

Il tecnico piacentino schiera, infatti, in campo Sommer dal 1′; neo estremo difensore nerazzurro che troverà dinanzi a sé il trio Darmian–de Vrij–Bastoni.

A centrocampo, invece, si rivedono i cinque titolari della passata annata. Vale a dire, in ordine da destra, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkkhitaryan e Dimarco mentre, a far coppia con Lautaro in questa circostanza, sarà l’altro neo arrivato Marcus Thuram.

Palladino che anche lui può, dal canto proprio, fare affidamento su qualche nuovo acquisto: come ad esempio quelli di D’Ambrosio e Gagliardini, due ex della gara, oltre a Kyriakopoulos.

LE UFFICIALI DI INTER-MONZA

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. S.Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Colpani; Maric. All. Palladino

ARBITRO: Colombo della sez. di Como