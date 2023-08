Pavard è a un passo dall’Inter: tutti i dettagli

Simone Inzaghi sta per essere accontentato con l’acquisto del forte difensore francese da mesi intenzionato ad andar via dal Bayern Monaco

L’Inter è vicina, anzi vicinissima a mettere le mani su Pavard. Il francese è il grande desiderio di Inzaghi per completare la difesa. O meglio, il terzetto titolare visto che – nei piani – il ventisettenne di Maubeuge raccoglierà l’eredità di Milan Skriniar.

Il club nerazzurro sta per chiudere l’accordo col Bayern Monaco, un accordo – come scritto da Interlive.it – sarà di circa 30 milioni di euro. Ovvero la cifra chiesta fin dall’inizio dal club bavarese, di fatto obbligato a privarsi del suo numero 5 perché lo stesso, da mesi, ha manifestato l’intenzione di andar via non rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2024.

Venderlo ora oppure perderlo a zero fra un anno? I tedeschi hanno optato per la prima opzione. Pavard ha già un’intesa con l’Inter, la quale avrà la possibilità di usufruire dei benefici del decreto crescita. Già in giornata, o al massimo entro la metà di questa settimana Marotta e Ausilio contano di definire l’operazione, in modo da consegnare il calciatore ad Inzaghi già in vista della sfida di lunedì prossimo in casa del Cagliari di Ranieri valevole per la seconda giornata di campionato.

Da giorni Pavard sta spingendo affinché si materializzi il suo passaggio in nerazzurro, considerata l’uscita di scena del Manchester United bloccato dalla mancata partenza di Harry Maguire destinazione West Ham, il quale all’ultimo – visti gli eccessivi costi dell’operazione – si è tirato indietro.

Coi ‘Red Devils’, Pavard aveva già raggiunto un accordo di massima. Gli inglesi, stando ad alcune fonti inglesi, si sarebbero potuti spingere fino a 35-38 milioni di euro per il suo cartellino.

Marotta allo scoperto su Pavard: “Vuole venire all’Inter”

Il Bayern sta per dire sì pur non avendo fra le mani un suo sostituto. D’altronde anche Sommer lo ha ceduto all’Inter senza un rimpiazzo pronto. Importanti, in tal senso, pure gli ottimi rapporti tra Marotta e Rummenigge.

“Pavard è stato chiaro, il suo desiderio è venire qui all’Inter“, ha detto l’Ad interista sabato sera prima della gara col Monza vinta 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

Pavard dovrebbe legarsi all’Inter con un contratto di quattro o cinque anni, a fronte di uno stipendio di circa 6 milioni di euro a stagione. Rappresenta, dal punto di vista squisitamente economico, tra cartellino e stipendio parliamo infatti di oltre 60 milioni, l’investimento che la dirigenza aveva messo in programma per l’attacco, nella fattispecie per Romelu Lukaku.