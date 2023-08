Lautaro fa subito il Toro: l’Inter doma il Monza degli ex

Pagelle e tabellino della sfida tra Inter e Monza, partita valida per la prima giornata della Serie A 2023/24

Parte sabato 19 agosto la nuova stagione dell’Inter, e si gioca contro un Monza impreziosito da vari ex (Di Gregorio, Caldirola, D’Ambrosio, Gagliardini e Carboni). Parte meglio l’Inter, che conclude al 5′ con Mkhitaryan mancando la porta. Sugli sviluppi di un corner, all’8′, Barella innesca con un colpo sotto Dumfries che serve in mezzo per Lautaro: è subito 1-0.

Al 30′ Marcus Thuram innesca un bel contropiede, Dimarco arriva al tiro ma non inquadra la porta. Dopo quest’azione, l’Inter si ferma, senza più fiato, ma difende bene il risultato nonostante i brianzoli cerchino di alzare il ritmo.

Il secondo tempo si apre con il brivido. Kyriakopoulos a botta sicura viene chiuso da una scivolata provvidenziale di Calhanoglu. 5′ minuti dopo è Darmian a dover intervenire per salvare capre e cavoli. Entra Arnautovic e la mette in mezzo in contropiede: Lautaro deve scivolare per infilarla in porta: 2-0.

All’87’, un tacco dell’austriaco fa partire Barella che serve Carlos Augusto: il brasiliano è indeciso e si fa murare. Carboni prova all’ultimo secondo di recupero ad accorciare le distanze ma non trova la porta.

Inzaghi prepara un’ottima partita e stordisce il Monza in avvio, per poi gestirlo, sapendo che l’Inter non avrebbe potuto reggere a lungo ritmi troppo alti. Sul finale gioca a una punta.

Pagelle e tabellino di Inter-Monza

TOP

LAUTARO – Al primo tiro la mette dentro, ed è quanto deve fare. Gioca da prima punta atipica, lasciando a Thuram il compito di aprire e suggerire dialogando col centrocampo, ma l’istinto lo porta spesso a fare il Toro scatenato pronto a gettarsi con furia su ogni pallone. Un comportamento non sempre utile ai fini del gioco, ma che in taluni casi crea scompiglio o dà la carica ai compagni. È il lider maximo.

DUMFRIES – Nei primi 25′ dà l’idea di essersi trasformato: è attento e proficuo, teso in senso positivo e parecchio attivo in avanti. Forse sente la pressione di Cuadrado. Effetto colombiano, in senso più stretto e più lato.

THURAM – Gioca con e per la squadra e ha qualità. I suoi movimenti dimostrano che ha gamba e visione. Un po’ di esperienza in A e potrebbe dare grandi soddisfazioni. Ha il tocco e dà l’impressione di poter essere sempre pericoloso con le progressioni.

FLOP

BARELLA – Un po’ troppo disordinato. Alterna tocchi preziosi a tiri e passaggi fuori misura. Vuol far troppo, senza avere ancora la forma fisica e mentale per riuscirci. Provare sempre e comunque la giocata à la Zidane non è cosa, specie in partite così.

DIMARCO – Poco preciso in avanti e in ritardo in difesa. A inzio secondo tempo ha lasciato un paio di buchi pericolosi. Sbaglia due reti cercando prima il tocco di classe e poi quello di potenza (nel secondo è anche sfortunato: se entrava, sarebbe stato un eurogoal).

SOMMER – Non dà sicurezza al reparto difensivo, non esce con tempestività. Rischia anche con un’uscita bassa non perfetta in avvio di ripresa. Ma il Monza non gli dà troppi problemi.

INTER-MONZA 2-O

8′, 75′ Lautaro Martinez

INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6,5 (82′, Bisseck), de Vrij 6,5, Bastoni 7; Dumfries 7 (65′, Cuadrado 6,5), Barella 6, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 6,5, Dimarco 6 (65′, Carlos Augusto, 6); Thuram 7 (65′, Arnautovic 6,5), Lautaro 8 (79′, Frattesi sv). All. Inzaghi 7

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio 5,5; D’Ambrosio 6 (70′, Pedro Pereira 6), Marì 6, Caldirola 5,5; Ciurria 6, Pessina 5,5, Gagliardini 5 (70′, Machin 5,5), Kyriakopoulos 6,5 (84′, V. Carboni sv); Pessina 5,5, Colpani 6 (60′, Birindelli 6); Maric 5,5 (60′, Mota 5,5). All. Palladino 6

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

AMMONIZIONI: 32′, Lautaro (I); 40′, Caldirola (M)