Un altro centrocampista. E Sensi a costo zero

Dopo due anni in prestito, Sensi potrebbe finalmente rilanciarsi in nerazzurro, sempre che Inzaghi non abbia già deciso di perdelo a zero

L’esperienza alla Sampdoria e poi quella al Monza non sono servite a Stefano Sensi per dimostrare il proprio valore all’Inter. Non a caso, appena tornato in nerazzurro, il centrocampista umbro è stato subito messo sul mercato. Cionostante, superata la prima metà di agosto e affrontata la prima sfida di campionato, il ragazzo è ancora a Milano.

Sensi sa di essere una prima scelta: è rimasto all’Inter grazie a due particolari contingenze. Nessuna squadra si è fatta avanti con un’offerta concreta per ingaggiarlo, e il club nerazzurro si è visto sfuggire di mano, al photofinish, dunque nel modo più assurdo, l’alternativa tanto ricercata, cioè Lazar Samardzic.

C’è chi pensa che nulla avvenga per puro caso. E chi, meno fatalista, immagina che il ragazzo possa comunque ritagliarsi uno spazio più o meno importante in rosa, come sesto centrocampista. La Curva Nord si è già fatta sentire in tal proposito e ha ribadito la propria fiducia nel centrocampista nel corso di Inter-Monza.

Lo striscione “Fiducia in Stefano Sensi” è stato notato dallo stesso calciatore, che ha ringraziato i tifosi sui social. Per la società, le cose sono un po’ più complicate di così. Chi è che non lo vuole a Milano? Paradossalmente, proprio Inzaghi, che a a luglio aveva richisto un altro tipo di centrocampista, ora potrebbe voler dare una chance al classe 1995. Dopotutto, Sensi ha fatto finora il possibile per mostrare di poter essere utile.

Sensi resta all’Inter o andrà via, anche a zero

Nel precampionato, l’ex Sassuolo è stato uno dei migliori dell’Inter, pur sapendo di essere un condannato all’uscita, per far posto a Lazar Samardzic. Per tante ragioni la situazione è cambiata, e il giocatore potrebbe ora ottenere davvero l’occasione giusta per trovare conferma a Milano.

Inzaghi ha detto di essere contento di averlo in rosa e di essere anche soddisfatto di come il ragazzo si sta allenando. Intervenuto ai microfoni di RadioTV Serie A su RDS, Beppe Marotta ha parlato diveramente del ragazzo: “Sensi è abituato a farci vedere dei bei precampionati, è importante gestirlo dal punto di vista fisico. Se si allena con continuità, può darci un valido apporto“.

Ecco il punto: come interpretare queste parole dell’ad nerazzurro? Marotta ha voluto confermare la fiducia del club nelle potenzialità del centrocampista oppure ha inteso suggerire che staff tecnico e dirigenza non si fidano completamente della sua tenuta fisica?

Il centrocampista è ancora in bilico. Nonostante sia apprezzato da compagni di squadra, allenatore e tifoseria, non è un elemento su cui la dirigenza fa troppo affidamento. Come spiegato, all’inizio, anche Inzaghi avrebbe voluto aggiungere fisicità al reparto. Mettere dentro uno con i chili e i centimetri dell’ex Gagliardini.

Marotta, si sa, accoglierebbe a bracce aperte Pereyra. E, secondo alcune fonti, nell’ultima settimana di mercato l’Inter continuerà a monitorare le occasioni, per poter prendere un nuovo centrocampista in prestito o a pochi milioni, sistemando Sensi altrove. L’idea sarebbe venderlo.

Marotta continua a cercare un altro centrocampista

E se nessuno si facesse avanti per comprarlo? L’Inter ci ha già pensato: in quel caso, il classe 1995 dovrebbe rinnovare prima di essere ceduto in prestito. Terza ipotesi: si lascerebbe che il 30 giugno 2024 il giocatore si liberasse da svincolato. Insomma, nessun rimpianto: Sensi potrebbe anche andar via a zero.

Dunque Sensi non è così certo di restare. Inzaghi, tra le righe, ha fatto capire di aver rinunciato già a troppi obiettivi prefissati di mercato. A fine stagione scorsa aveva chiesto Lukaku, un centrale forte per sostituire Skriniar e un centrocampista à la Milinkovic-Savic. Per ora non è arrivato nessuno dei tre.

Sull’attacco, Inzaghi è disposto a chiudere un occhio, accontentandosi di Thuram e Arnautovic. In difesa spera nell’arrivo di Pavard. E per il centrocampo immagina ancora che possa arrivare un calciatore di buona fisicità.

Tempo fa si era ragionato anche di un possibile scambio con la Salernitana. Con Dia in nerazzurro e Sensi in Granata. L’addio a Samardzic ha bloccato la contrattazione. E, messa alle strette, l’Inter ha preso Arnautovic. Ciononostante la Salernitana, così come altri club di A, potrebbe essere ancora interessata a Sensi.