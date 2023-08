“Un brivido”: Arnautovic confessa tutto

L’austriaco rivela le proprie sensazioni percepite alla prima di campionato con l’Inter. Svelato anche il suo obiettivo a livello di collettivo

Marko Arnautovic, pur essendo alla sua prima stagionale con l’Inter in questa sua nuova esperienza 2.0 coi nerazzurri, ha già lasciato il segno all’esordio andato in atto al ‘Meazza’ contro il Monza.

E’ stato, infatti, al minuto 76′ che l’austriaco ha servito un delizioso pallone in favore di Lautaro Martinez scaraventato, poi, in rete dallo stesso ‘Toro’ di Bahia Blanca. Arnautovic che perciò, così facendo, ha già collezionato il suo primo assist con la sua vecchia-nuova squadra, compagine in cui aveva già militato in passato. Precisamente nel 2010, anno dello storico Triplete.

Comprensibile la sua gioia, quindi, nell’essersi presentato nel migliore dei modi alla sua nuova gente: popolo che, come già anticipato, lo aveva abbracciato già in passato. A testimoniarlo sono proprio le dichiarazioni rilasciate direttamente da parte del centravanti in questione in queste ultimissime ore.

Arnautovic: “Al mio ingresso in campo ho sentito un brivido, vogliamo la seconda stella”

Marko Arnautovic ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sport ORF‘ a proposito dell’esordio stagionale assieme all’Inter, tenutosi precisamente contro il Monza in occasione dello scorso sabato sera.

“Quando torni in un club blasonato come questo dopo 13 anni, e prendi atto di quanto ti abbiano fortemente voluto, sei inevitabilmente motivato e lo Sarò per tutta la stagione, ve lo assicuro”- ha esordito.

“Voglio mettere piede in campo il più spesso possibile. Il nostro obiettivo è quello di ottenere la seconda stella, ce la metteremo tutta”.

Prosegue poi: “In termini di qualità, e lo dico senza problemi, questo è uno dei club più forti in cui sia mai stato. Sono estremamente soddisfatto della nostra prestazione dello scorso sabato”.

Conclude infine: “La sensazione che si prova nel mettere piede in campo a ‘San Siro’? Avevo il cuore a mille, sono molto contento di essere tornato all’Inter. Non appena sono subentrato, ho sentito un forte brivido”.