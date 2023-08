Tutto fatto col Torino: le cifre dell’operazione

Oggi visite mediche e firma del calciatore. Affare concluso tra il club di Steven Zhang e quello di Urbano Cairo

In attesa di capire se esistono i margini per Correa, Inter e Torino hanno completato l’operazione Lazaro. Fuori dal progetto di Inzaghi e in scadenza a giugno 2024, l’esterno austriaco fa ritorno in granata anche se stavolta a titolo definitivo.

Oggi Lazaro effettuerà le visite mediche per poi legarsi contrattualmente al club di Urbano Cairo. Il quale tirerà fuori circa 4 milioni di euro per il cartellino dell’ex Hertha Berlino, con l’Inter che si sarebbe garantita pure una percentuale sulla futura rivendita.