Dal Torino all’Arabia, le ultime su Correa: Sanchez aspetta

L’Amministratore delegato dell’Inter Marotta esce allo scoperto su Correa e il possibile ritorno in nerazzurro di Alexis Sanchez

Correa vuole andare via dall’Inter. Lo ha confermato Beppe Marotta nell’intervento di stamattina alla radio ufficiale della Serie A.

“L’argentino chiede spazio e noi non teniamo i giocatori per forza. Ne sta parlando con Ausilio, cercheremo di accontentarlo”, le parole dell’Amministratore delegato nerazzurro. A Interlive.it risulta che la pista araba sia ancora aperta, anche se nelle ultime ore ha preso grande forza quella che porta dritto al Torino.

Ieri, in conferenza stampa, il tecnico granata Juric ha sorriso alla domanda sul possibile arrivo al ‘Toro’ dell’attaccante ormai fuori dal progetto interista. Inzaghi non gli ha concesso nemmeno un minuto sabato sera contro il Monza, un segnale chiaro sulla volontà di non puntare più sul ‘Tucu’, deludente – anche per motivi fisici – nei due anni all’Inter.

Sanchez con la partenza di Correa, Marotta conferma: “Il cileno vuole tornare all’Inter”

Ormai non è più un mistero, in caso di uscita immediata di Correa tornerebbe ad Appiano Alexis Sanchez.

“Siamo contenti che Sanchez voglia tornare – ha confermato Marotta a ‘Radio Serie A’ – Lui ha grande passione, è andato via a malincuore e adesso ha mandato segnali di ritorno. Questo è senz’altro positivo”.

Il cileno è senza squadra dopo l’addio al Marsiglia – dove ha fatto benissimo siglado 18 gol – e ha deciso di aspettare ancora l’Inter, rifiutando altre destinazioni. Necessaria per il suo riapprodo a Milano è, però, la partenza di Correa. A riguardo possibili novità nei prossimi giorni, con l’Inter più che aperta anche a un prestito con diritto di riscatto a giugno 2024.

Con il Torino i discorsi sono già partiti, la trattativa non è semplice ma nemmeno impossibile. Ovviamente il club di Zhang dovrebbe farsi carico anche del pagamento di una parte dello stipendio, che è di circa 3,5 milioni di euro netti.

Per quanto riguarda Sanchez, invece, l’Inter si legherebbe di nuovo con lui attraverso un contratto annuale. Possibile l’inserimento di una opzione per il prolungamento di un’altra stagione.

Il 34enne di Tocopilla aspetterà ancora un altro po’ i nerazzurri, poi è chiaro che comincerebbe a valutare altre soluzioni, dall’Arabia al Sudamerica passando per la Francia. Le offerte non gli mancano ma, come sottolineato pure da Marotta, lui vuole tornare all’Inter. L’ok di Inzaghi, al quale ‘regalò’ la Supercoppa italiana nel gennaio 2022, è già arrivato da alcune settimane.