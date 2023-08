Sensi e Correa regalano un nuovo colpo: 20 milioni

L’Inter starebbe ancora puntando a vendere sia Sensi che Correa per portare a termine un colpo da 20 milioni: la suggestione di mercato non allontana Sanchez

Secondo Tuttosport Inzaghi vorrebbe a tutti i costi un centrocampista in grado di fare da schermo e di garantire goal. Per prendere l’obiettivo bisognerebbe però vendere subito sia Stefano Sensi che Joaquin Correa. Con 20 milioni potrebbe infatti arrivare Lucas Gourna-Douath.

Lucas Gourna-Douath, centrocampista classe 2003, è dunque l’ultimo possibile nome in entrata per il mercato dell’Inter? Il ventenne del Salisburgo ha ben figurato lo scorso anno, ma costa più di 20 milioni. Sarebbe dunque da approcciare solo in caso di uscita di Sensi e Correa a titolo definitivo. E come alternativa ci sarebbe ancora in ballo anche Ndombelé, in uscita dal Tottenham.

Tra i due piace più Lucas Gourna-Douath. Il centrocampista ventenne del Salisburgo è un mediano dalle caratteristiche spiccatamente difensive ma sa anche far goal. Alto uno e ottantacinque e bello tosto nello stile di gioco, potrebbe in effetti essere il protoripo di centrocampista centrale che servirebbe a Inzaghi per mettere un po’ di muscoli in rosa.

Inzaghi spinge per la cessione di Sensi e Correa per avere un centrocampista di peso

Cresciuto nel settore giovanile del Saint-Étienne, nel 2019 è entrato a far parte della seconda squadra impiegata dal club nel Championnat de France amateur. Promosso poi in prima squadra nel 2020, ha esordito in Ligue 1 già a settembre subentrando a venti minuti dalla fine del match vinto 2-0 contro l’Olympique Marsiglia.

A sedici anni, in pratica, il ragazzo era già in rotazione fra i grandi nel Saint-Étienne. Nel luglio 2022, è passato al Red Bull Salisburgo per una quindicina di milioni. Ciò ha fatto di Gourna-Douath l’acquisto più costoso nella storia del calcio austriaco.

Essendo nato in Francia ha finora giocato con le squadre giovanili dei transalpini. È un compagno di Nazionale di Agoumé. In questo senso sembra comunque strano che l’Inter non abbia per nulla valutato la possibilità di aggregare alla prima squadra il giovane centrocampista, che è un mediano dalle caratteristiche fisiche e tecniche in linea con le richieste di Inzaghi. Il ragazzo è alto, potente e ha un ottimo senso della posizione. Riesce bene soprattutto in interdizione e nel contrasto.

Che fine farà Agoumé

Lucien Agoumé non è mai riuscito a imporsi con la maglia dell’Inter, anche se in tanti lo descrivono ancora come un elemento dal fulgido talento. Che fine farà il centrocampista classe 2002? A oggi sembra destinato a lasciare i nerazzurri a titolo definitivo.

Sul giocatore ci sarebbe l’interesse dell’Almeria, squadra che milita nella Liga spagnola. L’Inter valuterebbe il giocatore una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro.

Anche la cessione di Agoumé potrebbe quindi portare un po’ soldi nelle casse dell’Inter. Soldi da aggiungere a quelli per la vendita di Sensi e Correa (al cui posto arriverebbe Sanchez a zero) e da reinvestire subito su un nuovo centrocampista.

Stefano Sensi non è dunque sicuro di rimanere all’Inter. Il centrocampista può ancora partire. Interessa in Italia e in Spagna. Purtroppo l’ex Sassuolo non è il centrocampista fisico di cui Inzaghi avrebbe bisogno. Agoumé, che il fisico ce l’ha, non piace tecnicamente: il giovane centrocampista francese ha praticamente vissuto da separato in casa tutto il precampionato (l’unica apparizione c’è stata contro la Pergolettese a inizio ritiro). Finirà all’Almeria in Spagna, che può offrire all’Inter cinque milioni di euro, come riporta Giorgio Musso, giornalista di calciomercato.it.

Sempre su calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY è intervenuto il discusso generale Vannacci, autore del testo autopubblicato Il mondo al contrario, accusato di contenere numerose argomentazioni razziste, omofobe e intolleranti.

“Il mondo al contrario è caratterizzato da tutto quelle cose che vanno contro il buonsenso comune. In altri sport diversi dal calcio accadono cose strane. Alcuni atleti in altri sport stanno concorrendo con atleti di un altro sesso solo perché non si sentono appartenenti al loro sesso. Nuotatori maschi che si sentono femmine gareggiano con le femmine. Ci si sta convincendo che siamo tutti uguali. Si sta andando verso il comunismo cosmico e non è così”, ha dichiarato il generale.

E ancora: “Quando vedo una persona con la pelle scura non la identifico subito come italiana. L’italiano da 8.000 anni è identificato con la pelle bianca. Se vede una persona dalla pelle scura non pensa ad un italiano. Ciò non toglie che possa essere italiano. Anche su Wikipedia viene specificato che Egonu sia nata da genitori nigeriani”. Ok…