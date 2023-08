Sta per sbarcare a Milano: ha già sentito Inzaghi

By

Per avere a disposizione il nuovo acquisto, pare sia ormai questione di ore: il difensore sta per sbarcare a Milano dopo aver già parlato diverse volte con Simone Inzaghi

Niente panico. Pavard sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Le conferme arrivano dai giornali italiani e da quelli tedeschi. Tutti scrivono che ormai è solo questione di tempo. Giorni o forse ore. C’è chi non esclude che già domani sera il francese possa sbarcare a Milano. Dipende dal Bayern, che deve “solo” concretizzare l’arrivo del sostituto prescelto.

Ecco il punto: Pavard sarebbe in attesa dell’autorizzazione da parte del Bayern Monaco per poter volare in Italia e sostenere le visite mediche. Prima di dare l’ok i bavaresi vorrebbero individuare (non prendere) il sostituto giusto.

Per il resto sembra tutto in ordine, dato che Inter e Bayern hanno già trovato un accordo lunedì. Conosciamo tutti i termini: Pavard si trasferirà in nerazzurro a titolo definitivo per 30 milioni più 2 di bonus e firmerà un quinquennale da 4 milioni netti a stagione.

Intanto il francese continua quasi compulsivamente a mettere like ai post dell’Inter su Instagram. Ultimamente ha commentato una foto dell’amico Sommer. Non sembra più preoccupato, Benjamin: ha già parlato con Inzaghi, felice di poter giocare nel 3-5-2 nerazzurro come braccetto destro.

Pavard pronto a sbarcare a Milano: quando arriverà?

Si dice infatti che Inzaghi abbia già contattato due o tre volte il difensore, spiegandogli come vuole usarlo. Il francese è il rinforzo che il mister ha chiesto esplicitamente per la sua difesa, un jolly tecnico, di gran spessore e di profilo internazionale. Un decisivo up-grade rispetto al comunque sempre positivo Darmian.

Su tutto, Pavard rappresenta per Inzaghi un profilo ideale per la sua idea di gioco: è un difensore abile con i piedi e portato a partecipare con qualità all’azione, proprio come fa Bastoni sul centro-sinistra.

Inzaghi, insomma, non ha perso tempo. Sta già allenando a distanza il nuovo acquisto, istruendolo su come intende impiegarlo e su che cosa si aspetta da lui. Dal canto suo, Pavard sembra entusiasta, quindi più che pronto a mettersi a disposizione. Dopotutto ha lasciato il Bayern proprio per il desiderio di giocare da centrale.

Meglio di Skriniar: il progetto di Inzaghi

In questo senso, Pavard offrirà nuove prospettive tecniche alla squadra. Non sarà un altro Skriniar, che ha avuto un po’ di difficoltà (specie con Conte) ad adattarsi a una linea a tre. Lo slovacco è sempre stato un difensore puro: un marcatore non a suo agio con passaggi verticali e discese palla al piede.

L’integrazione di Pavard si prospetta veloce. Primo, perché il francese è un giocatore esperto e abituato a giocarsela in un top-club. Poi perché è sempre stato molto versatile. Infine perché all’Inter ha già un paio di amici.

Sommer e Thuram sono felici di poter accogliere Benjamin. Soprattutto Marcus ha un legame stretto con il connazionale. Milano è la destinazione giusta. Tutti hanno grandi aspettative, come succede quando sta per arrivare un campione. Certo, anche i campioni hanno bisogno di qualche partita per prendere le misure. Sarebbe stato meglio prenderlo un mese fa… Ma meglio così che niente.

Bisogna aspettare i comodi bavaresi. Cioè che Armel Bella-Kotchap, erede designato di Benjamin Pavard al Bayern Monaco, accetti la proposta di ingaggio. La situazione è nota, e rientra nel modus operandi dei tedeschi. Non si scappa, vogliono prima il sostituto, e solo poi l’atteso Pavard sarà nerazzurro, esattamente come è accaduto con Sommer.