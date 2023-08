Addio con polemica: UFFICIALE, l’Inter fa plusvalenza

“È difficile essere all’altezza delle aspettative se non ne viene data la possibilità e il tempo”. Piccola plusvalenza per il club di Zhang

L’operazione è stata ufficializzata nelle scorse ore. Lascia di nuovo l’Inter, anche se stavolta a titolo definitivo.

Parliamo di Lazaro, che fa ritorno al Torino dopo il prestito della passata stagione. I granata avevano un diritto di riscatto fissato a 6 milioni che non fu esercitato. Negli ultimi giorni si sono rifatti avanti per l’austriaco trovando un accordo coi nerazzurri per circa 4 milioni. Ieri le visite e la firma, con tanto di prime dichiarazioni del calciatore.

Su Instagram, Lazaro ha pubblicato un post polemico con cui si congeda dai tifosi dell’Inter e dal club: “Guardandomi indietro le cose non sono andate come mi ero augurato e immaginato. Sarei stato volentieri all’altezza delle aspettative riposte in me, tuttavia è difficile se non ne viene data la possibilità e il tempo. Nonostante ciò ripenso con orgoglio al mio periodo all’Inter e ne manterrò un ricordo molto positivo e ricco di insegnamenti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Lazaro (@lazarovalentino)

Costato 21 milioni nell’estate 2019 e adesso a bilancio per 3,5 milioni, come riporta ‘Calcio e Finanza’ la società di Zhang è riuscita dunque a realizzare una plusvalenza di circa 500mila euro.