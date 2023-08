Bomba Barella: trattativa e accordo imminente

Nuova firma sul contratto in vista per il centrocampista nerazzurro Barella per scongiurare pericoli di mercato futuri, ecco in cosa consiste il piano dell’Inter

L’Inter potrebbe essere definita a mani basse una delle corazzate del campionato di Serie A a vantare di un centrocampo estremamente competitivo, anche in ottica internazionale.

Pochi club come quello nerazzurro infatti possono contare su profili di qualità e d’esperienza, senza cadere neppure troppo sull’aspetto dell’anzianità ormai caro alla propaganda di ringiovanimento delle file a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra i protagonisti del reparto nerazzurro c’è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Professionista dentro e fuori dal campo, traghettatore dinamico e completo; il centrocampista è stato etichettato da molti il migliore nel suo ruolo della passata stagione a tinte italiane. Nella speranza che possa ripetersi anche in futuro, l’Inter lo tiene dunque molto stretto. Tanto da non voler neppure prendere in considerazione l’idea di una cessione sul mercato, né nelle giornate passate né tantomeno nel prossimo futuro.

Inter, idea rinnovo per Barella: dialoghi al termine della sessione di mercato

Nonostante vi siano tantissime altre realtà disposte a fare carte false per averlo in squadra, Barella resta un punto cardine dell’organico.

Al fine di rendere ancor più chiara la sua posizione, l’Inter ha intenzione di inoltrare un messaggio piuttosto chiaro a tutte le pretendenti. Lanciando di fatto la proposta di rinnovo di contratto ufficiale che possa non soltanto allungare i tempi di permanenza del calciatore in nerazzurro (l’attuale contratto scade nel 2026) ma anche permettergli di valutare tutti gli incentivi dell’operazione. Cresce dunque la possibilità di nuove promesse economiche.

I dialoghi costruttivi con Barella dovrebbero impennarsi soltanto al termine della sessione di mercato. Tempistica abbastanza precisa.