Colpo di scena Samardzic, firma con la rivale

Lazar Samardzic è uno di quei calciatori che, nel corso di questa finestra di calciomercato estiva, è finito al centro di un vero e proprio polverone.

Il talento serbo era, infatti, ad un passo dall’Inter: club che era pronto a chiudere definitivamente per il gioiellino di attuale proprietà dell’Udinese inserendo anche Giovanni Fabbian nell’affare, calciatore passato poi a sua volta al Bologna.

Niente da fare però. Come, ormai, tutti quanti ben sanno, Samardzic è finito – perlomeno sino a questo momento – per restare in Friuli complice qualche mossa, tutt’altro che andata giù ai nerazzurri, intrapresa da parte dell’entourage del giocatore. Di conseguenza, ora che la pista Inter è ormai sfumata del tutto, a poter farsi avanti per il calciatore potrebbe essere qualche altra società di A.

Tralasciando la Lazio, infatti, c’è un altro club che, da tempo a dire il vero, segue con particolare attenzione la situazione del classe ’02 e sì, stiamo parlando proprio del Napoli.

Il Napoli dice addio a Gabri Veiga: tentativo in extremis in arrivo per Samardzic

Il club su cui siede attualmente in panchina Rudi Garcia, rimasto a sorpresa orfano di Gabri Veiga nelle scorse ore – prossimo a sua volta al passaggio all’Al-Ahli, club arabo da cui andrà a beneficiare di uno stipendio da 12,5 milioni per i prossimi tre anni – potrebbe ora provare a compiere un affondo decisivo per un altro loro osservato speciale.

E’ trascorso, di fatto, già un anno e mezzo dal momento in cui i ‘partenopei’ hanno posto il nome del forte fantasista serbo sul proprio taccuino: profilo che, a dire il vero, non è ancora stato mollato del tutto.

Dopo che la trattativa con l’Inter è oramai sfumata del tutto, occhio perciò ad un possibile tentativo in extremis da parte del Napoli per Samardzic: nome sulle cui tracce, ribadiamo nuovamente, vi è anche la Lazio.

Gli stessi Campioni d’Italia in carica potrebbero, di fatto, finire per sfruttare gli ottimi rapporti che intercorrono tra loro e la società friulana. Affare, all’incirca, sui 20-25 milioni di euro. Questa la cifra per cui l’ex Lipsia viene valutato attualmente dal club presieduto, quest’oggi, dalla famiglia Pozzo.