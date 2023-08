Arnautovic: “Lotteremo per la seconda stella. Ecco la prima rivale”

Marko Arnautovic non ha avuto bisogno di ambientarsi: l’austriaco punta deciso alla seconda stella e si cala già in clima derby

Per l’ex Bologna il Milan è la prima rivale per lo Scudetto. E non è detto che l’Inter in cui è tornato sia meno forte di quella che lasciò tanti anni fa. Marko Arnautovic crede infatti alla seconda stella e non escluse a priori un Triplete. “Non si sa mai, ma non è facile…“. E, intanto, l’austriaco sta già mettendo in difficoltà l’allenatore. Thuram o Arnautovic: chi far giocare accanto a Lautaro Martinez contro il Cagliari? Ecco il dubbio di Inzaghi.

Marcus ha fatto tutta la preparazione in nerazzurro; Marko è arrivato da poco ma conosce meglio la Serie A. Il figlio d’arte ha bisogno di giocare per crescere, mentre io figliol prodigo scalpita per mostrarsi all’altezza del ritorno.

Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, l’austriaco ha voluto raccontare le sensazioni provate per il ritorno in nerazzurro: “Vincere la prima partita è stato importantissimo, e sono molto contento di essere tornato. Appena sono entrato a San Siro ho provato un’emozione forte: ero già emozionato all’arrivo allo stadio“.

Arnautovic ha poi spiegato di voler vincere, perché chi arriva a giocare per i colori nerazzurri questo deve fare: “È importante lottare per la seconda stella: voglio aiutare dentro e fuori dal campo“.

L’austriaco ha anche svelato di non essersi fissato un obiettivo di goal minimi da segnare. “Non me lo impongo mai, e a maggior ragione dopo una sola partita giocata. Voglio aiutare la squadra con gli assist o con i goal, che è anche meglio visto che un attaccante vuole sempre fare goal, ma fare previsioni… no“.

Arnautovic punta alla seconda stella e già parla da leader

“Lautaro è fortissimo, è il nostro capitano“, ha continuato Arnautovic. “Dobbiamo aiutare lui come tutta la squadra, quando si è uniti e tutti si aiutano si fa sempre una bella stagione. L’allenatore mi chiede di dare tutto in ogni partita e andare a mille in allenamento. Qui ho un ottimo rapporto con tutti, poi conta il campo: è lì che va fatta la differenza“.

Poi, alla domanda se il suo sogno possa essere quello di provare a fare un altro Triplete, stavolta da protagonista, l’ex Bologna ha risposto dicendo che prima di tutto deve venire lo scudetto, la lotta per la seconda stella. “Il Triplete… non è facile. Anche tredici anni fa nessuno ci credeva a inizio stagione, non si sa mai. Ma non è facile, bisogna fare tanto, non posso dire a inizio stagione dove arriveremo. Sarebbe un sogno per tutti noi giocatori e per il club“.

E sempre a proposito di Scudetto, Arnautovic ha dichiarato che la prima rivale è sempre il Milan. “Qui a Milano c’è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra, ma non abbiamo paura di nessuno“.

La spalla di Lautaro contro i sardi

Thuram è un attaccante tecnico e di corsa, adatto a partite contro difese meno chiuse. Un’arma da sfruttare anche in contropiede. Ma in questi giorni ha mostrato di essere utile anche come elemento di raccordo tra centrocampo e attacco. Quindi, anche contro il Cagliari, potrebbe essere utile.

Sulla carta, la trasferta sarda, dovrebbe però essere una sfida perfetta per un attaccante esperto e forte come Arnautovic. L’austriaco è una punta a suo agio anche contro le difese più fitte e attetrate.

Per tradizione, a Cagliari, la manovra offensiva nerazzurra fatica a trovare spazi. Diventa quindi decisivo fare a spallate per riuscire a sfondare il muro avversario. Inventarsi la giocata e attaccare a testa alta. Chi giocherà dunque accanto al Toro?