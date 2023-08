Addio a Dimarco nel 2024? Sostituto dalla Serie A

Il forte laterale ‘made in Italy’ continua a far gola all’estero. Occhio, quindi, a quest’eventuale ipotesi che potrebbe concretizzarsi nella prossima estate

Federico Dimarco, in questi ultimi due anni di Inter, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la squadra di Simone Inzaghi.

Di fatto, è proprio il tecnico piacentino ad aver, più di tutti, creduto in lui: tant’è che, agli inizi del suo rientro a Milano, lo stesso Inzaghi lo ha schierato a più riprese nei tre di difesa finendo poi, ad un anno di distanza, per inserirlo sull’out di sinistra da quinto di centrocampo. Questo il ruolo in cui il classe ’97 ha trovato la sua vera identità.

Ora, complice la crescita esponenziale avuta in questi ultimi due anni dal giocatore, lo stesso Dimarco è finito per attirare, in qualche modo, l’attenzione di qualche club estero: motivo per cui, in caso di stagione sopra le righe da parte del forte laterale di sinistra, lo stesso classe ’97 potrebbe finire per dire addio ai nerazzurri nell’estate del 2024. Occhio, dunque, a questo nome come suo eventuale ed ipotetico sostituto.

Inter-Dimarco, addio possibile nel 2024: i nerazzurri possono pensare a Martin come suo sostituto

Come già anticipato, date le attuali premesse – dove vanno, inoltre, considerate le evidenti difficoltà economiche a cui la ‘Beneamata’ sta facendo fronte da tempo – non è affatto da escludere un potenziale addio di Federico Dimarco dall’Inter nell’estate del 2024.

L’idea che sorge quest’oggi in mente è quella che l’Inter, al suo posto, nel caso in cui il calciatore in questione impressionasse per davvero come fatto nella passata annata in Bundesliga coi suoi 5 gol e 3 assist con indosso le vesti del Mainz, possa finire per pensare ad Aaron Martin del Genoa: calciatore che a quel punto diventerebbe il vice Carlos Augusto.

Questo lo scenario a cui non resta far altro che tener d’occhio per il 2024. Tra l’altro, sia il laterale di sinistra spagnolo, che Dimarco, vantano la stessa età essendo entrambi due classe ’97.