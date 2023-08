Mollato dall’Inter: UFFICIALE, si trasferisce nella Liga

Il giocatore in questione era stato dato in orbita nerazzurra come eventuale erede di Correa. Tutto fatto, però, per il suo approdo in Spagna

L’Inter, in questi ultimissimi giorni di mercato, si è convinta una volta per tutte nel voler cedere un calciatore, risultato un vero e proprio esubero in questi ultimi due anni, come Joaquin Correa.

Il ‘Tucu’ è, infatti, approdato all’Olympique Marsiglia sulla base di un affare le cui modalità sono le seguenti: 2 milioni per il prestito oneroso e altri 10 per il diritto di riscatto che, in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions da parte dei francesi, diventerebbe obbligo.

Da tempo si parlava, ormai, di un potenziale addio dell’argentino da Milano nel corso di questa finestra di calciomercato estiva: scenario poi concretizzatosi per davvero. Questo il motivo per cui, negli scorsi mesi, tutta una serie di nomi sono finiti per essere accostati immediatamente all’Inter. Incluso lui. Un calciatore che, sin dal primo giorno, pur trattandosi di una semplice candidatura non ha mai e poi mai convinto in alcun modo la ‘Beneamata’ e approdato ora, a sua volta, in Spagna.

UFFICIALE: Lukebakio passa al Siviglia per 10 milioni. Era stato accostato anche all’Inter

Dodi Lukebakio, nella passata stagione in forza all’Herta Berlino, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia.

Gli spagnoli si sono, infatti, assicurati i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’97 a fronte di un’offerta da 10 milioni di euro riposta nei confronti dei tedeschi. Questa la cifra da cui il club, che milita quest’oggi in Bundesliga, andrà a beneficiare dalla partenza del belga.

Quello di Lukebakio, come già anticipato, è un nome che era stato dato, in qualche modo, in orbita Inter come eventuale ed ipotetico dopo Correa, passato a sua volta all’Olympique Marsiglia. Niente da fare però. I nerazzurri hanno avuto altre idee per la testa. Contratto quinquennale per il giocatore.