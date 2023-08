Clamoroso: triplo blitz dalla Premier per Barella

Il centrocampista sardo ha un contratto valido fino al 2026 con l’Inter. Svelato però, nel frattempo, quest’altro doppio scenario di mercato

Nicolò Barella, in questi ultimi anni, è diventato un vero e proprio punto cardine per l’Inter. Lo testimoniano le prestazioni offerte, di volta in volta, dal classe ’97. Rigorosamente sempre più al rialzo.

Non per niente, nella passata annata, l’ex Cagliari è addirittura arrivato a sfiorare la doppia cifra mettendo, di fatto, a referto 9 reti e 10 assist complessivi. Tutt’altro pochi per una semplice mezz’ala che poi, in fin dei conti, così semplice non è.

Chiunque sogna al giorno d’oggi, in Europa e non, Nicolò Barella. In particolar modo Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp: due dei maggiori tecnici dell’intero panorama europeo che non hanno mai e poi mai nascosto di nutrire una certa stima calcistica nei confronti del classe ’97.

Ecco svelato, nel frattempo, un possibile retroscena di mercato che rischia seriamente di vedere coinvolto l’attuale allenatore del Liverpool e non solo.

Non solo Newcastle per Barella: potrebbero averci provato anche Liverpool e Chelsea

In tanti ricorderanno quel periodo – ricorreva giugno per l’esattezza – in cui Nicolo Barella venne accostato con insistenza al Newcastle.

Furono proprio i ‘Magpies’, non a caso, a riporre sul tavolo dell’Inter un’offerta da circa 70 milioni di euro: rispedita poi immediatamente indietro non soltanto dai nerazzurri ma anche dal diretto interessato.

Al tempo stesso, però, un’altra ipotesi da non dover affatto escludere, anzi, è quella che, per Barella, possano anche essersi fatti registrare altri sondaggi. Magari quelli di Chelsea e Liverpool, sin da sempre grandi estimatori dell’ex Cagliari e, in quest’estate in particolar modo, a caccia di nuovi rinforzi in mediana.

Ad ogni modo, ammesso e concesso che tutto ciò sia accaduto per davvero, Barella si è mostrato ancora una volta coerente con le sue idee rifiutando, in ogni caso, una potenziale offerta proveniente dall’Inghilterra. Non solo da parte del Newcastle quindi.

Il classe ’97 ha di fatto, perlomeno sinora, dimostrato di volere solo l’Inter. E questo non può far altro che rendere felice un qualsiasi tifoso nerazzurro. Da vedere, però, se sarà così anche nel tempo. Il mercato è una di quelle cose che, al giorno d’oggi, riserva – solitamente – più sorprese del previsto: motivo per cui, tra un anno esatto, la musica potrebbe anche non essere la stessa.