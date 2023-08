Dall’Inter al Psg, ormai ci siamo: affare da quasi 100 milioni

Esploso con la maglia dell’Eintracht Francoforte, il giovane centravanti francese Kolo Muani potrebbe fare il suo approdo in Ligue 1 nelle prossime ore

Il parco offensivo a disposizione di Simone Inzaghi è finalmente completo, con l’aggiunta di Alexis Sanchez e l’uscita di scena di Joaquin Correa. Tutto sembra aver funzionato secondo i piani entro i limiti della sessione estiva di mercato, ormai agli sgoccioli.

Le gerarchie dovranno ancora essere stabilite, visti i tanti nomi nuovi e di spessore. Non ultimo proprio il cileno che già in passato aveva lamentato scarno impiego e non vedeva l’ora di cambiare aria. Qualcosa sembra essere cambiato, con il tecnico disposto a concedere qualche promessa in più alle proprie pedine d’esperienza visti anche i tanti impegni stagionali che intercorreranno da qui alla prossima primavera.

Prima ancora dell’avvento di Marcus Thuram e Marko Arnautovic, però, l’Inter seguiva ben altri profili. Vivida era la speranza di riabbracciare ancora una volta Romelu Lukaku, per poi vedere la trattativa sfumare. Tra i tanti nomi, andando sempre più a ritroso nel tempo, la dirigenza nerazzurra aveva messo gli occhi anche su un profilo in netto miglioramento nel corso delle ultime due stagioni nel professionismo.

Protagonista assoluto con la maglia dell’Eintracht Francoforte e convocato persino da Didier Deschamps nel giro della Nazionale Francese maggiore, Kolo Muani piaceva da matti. Le pretese del club tedesco però avevano già funto da impedimento per l’Inter e il piacere della scoperta di un calciatore simile è andato scemando al mero interesse relativo alla sua crescita personale. Nessun affondo è stato compiuto, finché il nome del centravanti francese è tornato di moda proprio in Ligue 1.

Kolo Muani vicino al PSG, piaceva all’Inter da tempo

Nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha intensificato i contatto con la controparte tedesca per comprendere a fondo le condizioni di trasferimento del cartellino di Kolo Muani, arrivando a toccare una cifra vicina ai 100 milioni di euro con bonus.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il centravanti potrebbe approdare in Francia proprio nelle prossime ore dopo che l’Eintracht avrà dato il proprio consenso definitivo al completamento dell’operazione. Grande colpo di spessore per il futuro a corte di Luis Enrique, al fine di costruire un parco attaccanti di notevole prestigio e dalle grandi prospettive in vista della dipartita futura del fuoriclasse Kylian Mbappé.