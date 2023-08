Niente Inter e trasloco in Arabia: 20 milioni, affare ai dettagli

Pressoché chiusa la trattativa per il trasferimento del difensore centrale Luiz Felipe nella Saudi Pro League e accostato anche all’Inter nei giorni scorsi, l’operazione fa felice gli spagnoli

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione, l’Inter è ancora avvolta nelle vicende di mercato in relazione all’arrivo del difensore centrale che dovrebbe completare il parco arretrato a disposizione di Simone Inzaghi.

Benjamin Pavard brama con forza l’approdo in nerazzurro nonostante le continue pressioni del Bayern Monaco volte ad ostacolarne la partenza, non prima di aver scovato il sostituto ideale per la stagione. Sebbene filtri ancora ampia fiducia sulla bontà dell’affare, l’Inter continua a guardarsi attorno nella speranza di poter mettere le mani su qualcuno di altrettanto affidabile e di esperienza internazionale. Oppure, come nel caso del giovane Giorgio Scalvini dell’Atalanta, qualcuno di pronto e di prospettiva.

La dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha le idee chiare. Nel caso in cui non dovesse arrivare Pavard serve porre rimedio con un’operazione lampo nelle ore finali della session estiva di mercato.

Luiz Felipe all’Al-Nassr, sfuma l’alternativa dell’Inter a Pavard

Questa eventualità però non vedrà protagonista Luiz Felipe, nome alterativo al difensore francese trapelato negli scorsi giorni e menzionato dallo stesso Inzaghi sulla base di un reciproco sentimento di fiducia costruito negli anni alla Lazio.

Il brasiliano, in forze al Betis Siviglia, sarebbe infatti prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Al-Nassr. Il club arabo di Saudi Pro League ha raggiunto l’accordo con la controparte spagnola per il trasferimento a titolo definitivo del suo cartellino dietro una spesa di 20 milioni di euro. Al suo posto il Betis potrebbe virare su Martinez Quarta di proprietà della Fiorentina.