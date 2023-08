L’Inter piazza il grande colpo: investimento da oltre 60 milioni

È il colpo principale in entrata del mercato 2023/24 per l’Inter e il più importante in termini economici per tutta la Serie A: un investimento che supera i 60 milioni

Benjamin Pavard è finalmente un giocatore dell’Inter. Il Bayern Monaco l’ha tirata per le lunghe, e a un certo punto i tifosi nerazzurri hanno creduto di essere di fronte a un inquietante déjà-vu. Tutto però è andato per il meglio, e l’operazione si è conclusa secondo gli accordi stabiliti settimane fa. All’Inter arriva così un campione del Mondo e un rinforzo necessario a Inzaghi per sistemare il reparto arretrato.

Svolte le visite mediche di rito e firmato il contratto che legherà Pavard all’Inter per i prossimi cinque anni, è ora possibile parla di cifre. L’investimento è importante, i nerazzurri hanno tirato fuori un totale di oltre 60 milioni tra cartellino e ingaggio.

L’acquisto del cartellino è infatti fissato a 30 milioni più bonus. Ci sono poi i 30 milioni di spesa per l’ingaggio. Ma qual è dunque l’impatto dell’acquisto di Pavard sui conti dell’Inter? L’accordo trovato con i tedeschi sulla base di 30 milioni di euro più altri 2 di bonus e il contratto di cinque anni col club nerazzurro danno origine a una quota di ammortamento nella prossima stagione pari a 6 milioni.

Lo stipendio, da 5 milioni euro netti annui circa, potrà godere delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, ma non subito. L’agevolazione scatterà infatti soltanto a partire dal 2024.

Questo perché il difensore transalpino non può essere considerato residente fiscalmente in Italia dato che è arrivato oltre la data limite del due luglio. L’impatto complessivo per il 2023/24 sarà quindi di 13,9 milioni di euro. E 7,9 milioni sono relativi allo stipendio lordo.

60 milioni per Pavard: l’investimento più importante dell’Inter sul mercato

Eccolo dunque l’acquisto più caro di un club di Serie A in questa sessione di mercato estiva. Inzaghi spera di poterlo portare in panchina già contro la Fiorentina e magari farlo giocare per qualche minuto. Tutti hanno una gran voglia di vederlo con addosso la maglia nerazzurra. Lo stesso Pavard, probabilmente, non vede l’ora di infilarsi la nuova casacca.

Domenica prossima, quindi, il francese potrebbe già salutare il suo nuovo pubblico. Anche i nuovi compagni lo attendono con ansia, specie quelli che già conosce (Sommer e Thuram). Lo staff tecnico dovrà però verificare le sue condizioni: per forzare la mano al Bayern, Pavard ha saltato parecchi allenamenti in Germania (si è parlato di influenza e mal di schiana).

La speranza è che i problemi fossero quelli di un malato immaginario. L’ex difensore del Bayern Monaco comincerà ad allenarsi con la squadra nerazzurra da domani. E tutti i nodi verranno al pettine. Da un investimento di 60 milioni ci si aspetta tanto. Inzaghi non vuole perdere altro tempo, dopo averlo aspettato così a lungo.

In difesa contro la Fiorentina, il tecnico sarà obbligato a riproporre la difesa già vista contro Monza e Cagliari: Darmian, de Vrij e Bastoni. Acerbi, infatti, si sta allenando ancora a parte e Bisseck non sembra pronto per una maglia da titolare.