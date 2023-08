Via libera di Zhang: Inter, 100 milioni di euro

Saltato Lukaku, Marotta e Ausilio hanno ragionato su varie alternative. Si è pensato a fare Balogun con Demiral, Taremi e Tomiyasu o Tanganga. Non rientrando nel computo per le richieste troppo alte fatte per gli attaccanti, alla fine, i dirigenti hanno preso Arnautovic e Pavard. Risultato? Zhang ha incassato dal calciomercato 109 milioni, e ne ha spesi più di 100 (per la precisione 105, se tutti i prestiti con diritto di riscatto dovessero portare effettivamente a delle entrate).

Prendere Samardzic avrebbe ovviamente dimezzato il budget che poi è stato speso per attaccante e centrale. Ed è proprio per questo che, a un certo punto, l’Inter ha provato a muoversi su dei prestiti.

In generale il club ha speso per quanto guadagnato. Ciò significa che la cessione di Onana non è mai stata necessaria. Se l’Inter non avesse venduto il camerunense, il mercato sarebbe cambiato in termini di spesa relativa, ma la proprietà non avrebbe comunque avuto problemi a prendere gli obiettivi tecnici prefissati. La cessione di Brozovic, invece, è stata dettata da decisioni tecnico-tattiche.

Salti mortali e Settlement Agreement

Zhang va dunque difeso da tutti i critici che continuano ad accusarlo di star trascinando l’Inter nel baratro? Il mercato è andato, ma i soldi erano oggettivamente pochi. Questa situazione ha costretto la dirigenza a dei veri e propri salti mortali per ottenere condizioni di rateazione più o meno agevoli.

Col senno del poi, sembra che sia andata meglio del previsto. Perdendo Azpilicueta e Lukaku, in difesa è arrivato un profilo top sotto i trent’anni. Ma ci sono state anche alcune situazioni imbarazzanti per un club come l’Inter. Ciò che è successo con Lukaku e Samardzic ha creato molto problemi. Marotta e Ausilio sono apparsi in crisi per parecchi giorni, rivelando che non avevano dei piani B o un piano organico d’azione.

Anche quest’anno, però, Zhang ce l’ha fatta: ha incassato più di 100 milioni e ha speso più o meno la stessa cifra. Con ogni acquisto ragionato e sviluppato sempre in funzione di una cessione già avvenuta o comunque imminente.

🚨L’arbitro della sezione di Ostia Lido è alla terza coi nerazzurri: i due precedenti sempre al ‘Meazza’ nella stagione 2021/2022, 2-1 contro il Venezia e 4-0 contro il Cagliari. #Marchetti #InterFiorentina #SerieA pic.twitter.com/XZ1n0xhRDP — Interlive (@interliveit) August 30, 2023

Piano piano, dunque, l’Inter si sta avvicinando al pareggio economico imposto dal Settlement Agreement con la UEFA. Ciò che è più importante è che il monte ingaggi della rosa è stato abbassato di una ventina di milioni e il bilancio dell’esercizio in corso potrà ascrivere grosse plusvalenze (quella di Onana e di Brozovic). Così Zhang potrà addirittura chiudere il bilancio 2023-24 con un positivo di una quarantina di milioni complessivi.