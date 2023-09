È fatta per Klaassen, a Milano per visite e firma

L’olandese è già in città. L’Inter chiude per questo colpo fino al 2025. Arriva a parametro zero dall’Ajax il nuovo rinforzo

Ormai ci siamo. Davy Klaassen è prossimo a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter.

L’olandese ha già raggiunto Milano: tant’è che nelle prossime ore sono in programma visite mediche e firma. Il classe ’93, ormai da anni nel giro della Nazionale olandese, siglerà un accordo biennale e si legherà, perciò, sino a giugno 2025 all’Inter. Nuovo rinforzo a zero per Inzaghi, questa volta in arrivo dall’Ajax.

Klaassen è quel nuovo innesto che permetterà all’Inter di aggiungere ulteriore qualità lì in mezzo al campo: lo certifica il fatto che il forte centrocampista centrale, in grado di agire sia da interno di centrocampo che da trequartista, abbia totalizzato 10 gol e 3 assist nella passata annata trascorsa al fianco dei ‘lancieri’.

Per il resto, anche in questa nuova edizione di Eredivisie (avviatasi, precisamente, a metà agosto circa) Klaassen aveva già raccolto 2 gettoni – entrambi da subentrato – e 1 rete. Altro colpo flash concluso dai nerazzurri, visibilmente scatenati in questa finestra di calciomercato estiva: con chiusura fissata in data odierna alle ore 20.